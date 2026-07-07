Як виглядає нова "Міс Всесвіт Україна 2026" без макіяжу та в бікіні (ФОТО)

Нова володарка титулу "Міс Всесвіт Україна 2026" Анна Ніконова активно веде соціальні мережі, де показує не лише кадри з фотосесій і конкурсів, а й своє повсякденне життя. На сторінках 22-річної киянки можна побачити її без сценічного макіяжу, в домашній атмосфері, під час подорожей і відпочинку на морі.

Анна Ніконова. Фото: instagram / ananikonovaa

На відміну від конкурсного образу, у звичайному житті Анна Ніконова обирає природність. Вона носить темно-каштанове хвилясте волосся середньої довжини, часто відмовляється від яскравого макіяжу. У її гардеробі переважають стримані та мінімалістичні образи.

Анна Ніконова в бікіні. Фото: instagram / ananikonovaa

Окрему увагу привертають фотографії з відпочинку, де переможниця конкурсу позує в бікіні. Водночас більшість її контенту присвячена навчанню, подорожам, роботі, благодійним та освітнім проєктам, а також професійним фотосесіям.

Анна Ніконова в бікіні. Фото: instagram / ananikonovaa

Анна Ніконова народилася у Києві в родині бізнесмена та девелопера Ігоря Ніконова і його дружини Іванни. Вона має сестру-близнючку Олю та ще вісьмох братів і сестер. З дитинства займалася вокалом, художньою гімнастикою та моделінгом.

Анна Ніконова та її сестра близнючка. Фото: instagram / ananikonovaa

Сьогодні Анна має диплом психологині та завершує магістратуру з освітньої психології в Кембриджському університеті. Паралельно вона працює координаторкою міжнародних партнерств в освітньому холдингу A+, займаючись впровадженням сучасних освітніх практик для українських дітей.

Нова "Міс Всесвіт Україна 2026" Анна Ніконова. Фото: instagram / ananikonovaa

Переможницею національного конкурсу "Міс Всесвіт Україна 2026" Ніконову оголосили 1 липня. Уже восени вона представлятиме Україну на міжнародному фіналі Miss Universe 2026, який відбудеться у листопаді в Пуерто-Рико.

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