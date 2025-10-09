Как выглядит новый Дамблдор в сериале "Гарри Поттер": появились первые фото

Фанаты волшебного мира Гарри Поттера получили первый взгляд на нового Альбуса Дамблдора. 79-летний Джон Литгоу, исполняющий роль мудрого директора Хогвартса в новом сериале от HBO, был замечен на съемках в Великобритании, и он уже выглядит вполне в духе магического профессора.

На первых кадрах Литгоу изображен с густой белой бородой, в длинном магическом халате и с лежащими на переносице круглыми очками — это довольно узнаваемый атрибут Дамблдора. Съемки проходили на морском побережье, где актер был замечен в перерывах между дублями.

Это первый раз, когда актера увидели в образе Дамблдора на съемочной площадке. Съемки сериала о Гарри Поттере продолжаются с июля, и команда уже работает на разных локациях по всей Англии.

Кастинг Джона Литгоу был официально подтвержден еще в феврале 2025 года. Новость вызвала восхищение среди поклонников саги, а многие назвали актера "идеальным выбором" для роли нового Дамблдора. Сам Литгоу признался в интервью ScreenRant, что предложение стало для него неожиданным.

"Мне только позвонили на кинофестивале "Санденс" — и я сразу понял, что это изменит мой творческий путь. Это было нелегкое решение, но я взволнован и благодарен за шанс стать частью этого магического мира", — сказал Литгоу.

Актер добавил, что если сериал продлится семь сезонов, как и книжная серия, он завершит работу над ролью в 2033 году, когда ему будет 87.

Кто играл Дамблдора раньше

Альбус Дамблдор – один из самых любимых персонажей саги Дж. К. Роулинг, и роль профессора уже неоднократно становилась культовой. В первых двух фильмах его играл Ричард Гаррис, а после его смерти в 2002 году роль перешла к Майклу Гэмбону. В приквелах "Фантастические звери" молодого Дамблдора сыграл Джуд Лоу.

Что известно о сериале Гарри Поттер

HBO работает над полноценной телевизионной адаптацией семи книг о Гарри Поттере, где каждый сезон будет рассказывать историю одной книги. Премьера первого сезона ожидается в 2026 году.

Руководство HBO обещает, что сериал будет ближе к первоисточнику, чем фильмы, а новый актерский состав поможет показать знакомых героев под новым углом.

"Мы хотим подарить фанатам ощущение первого прикосновения к магии, но в современной форме", — заявили продюсеры.

