Как выглядит новый Дамблдор в сериале "Гарри Поттер": появились первые фото

Фанаты волшебного мира Гарри Поттера получили первый взгляд на нового Альбуса Дамблдора. 79-летний Джон Литгоу, исполняющий роль мудрого директора Хогвартса в новом сериале от HBO, был замечен на съемках в Великобритании, и он уже выглядит вполне в духе магического профессора.
Новый Альбус Дамблдор в роли Джона Литгоу
На первых кадрах Литгоу изображен с густой белой бородой, в длинном магическом халате и с лежащими на переносице круглыми очками — это довольно узнаваемый атрибут Дамблдора. Съемки проходили на морском побережье, где актер был замечен в перерывах между дублями.
Это первый раз, когда актера увидели в образе Дамблдора на съемочной площадке. Съемки сериала о Гарри Поттере продолжаются с июля, и команда уже работает на разных локациях по всей Англии.
Кастинг Джона Литгоу был официально подтвержден еще в феврале 2025 года. Новость вызвала восхищение среди поклонников саги, а многие назвали актера "идеальным выбором" для роли нового Дамблдора. Сам Литгоу признался в интервью ScreenRant, что предложение стало для него неожиданным.
Актер добавил, что если сериал продлится семь сезонов, как и книжная серия, он завершит работу над ролью в 2033 году, когда ему будет 87.
Альбус Дамблдор – один из самых любимых персонажей саги Дж. К. Роулинг, и роль профессора уже неоднократно становилась культовой. В первых двух фильмах его играл Ричард Гаррис, а после его смерти в 2002 году роль перешла к Майклу Гэмбону. В приквелах "Фантастические звери" молодого Дамблдора сыграл Джуд Лоу.
HBO работает над полноценной телевизионной адаптацией семи книг о Гарри Поттере, где каждый сезон будет рассказывать историю одной книги. Премьера первого сезона ожидается в 2026 году.
Руководство HBO обещает, что сериал будет ближе к первоисточнику, чем фильмы, а новый актерский состав поможет показать знакомых героев под новым углом.
