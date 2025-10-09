Як виглядає новий Дамблдор в серіалі "Гаррі Поттер": з’явилися перші фото

Фанати чарівного світу Гаррі Поттера отримали перший погляд на нового Албуса Дамблдора. 79-річного Джона Літгоу, який виконує роль мудрого директора Гоґвортсу в новому серіалі від HBO, помітили на зйомках у Великій Британії, і він уже виглядає цілком у дусі магічного професора.

Новий Албус Дамблдор у ролі Джона Літгоу

На перших кадрах Літгоу зображений із густою білою бородою, у довгому магічному халаті та з круглими окулярами, що лежать на переніссі — це доволі впізнаваний атрибут Дамблдора. Зйомки відбувались на морському узбережжі, де актор був помічений у перервах між дублями.

Це перший раз, коли актора побачили в образі Дамблдора на знімальному майданчику. Зйомки серіалу про Гаррі Поттера тривають з липня, і команда вже працює на різних локаціях по всій Англії.

Кастинг Джона Літгоу було офіційно підтверджено ще у лютому 2025 року. Новина викликала захоплення серед шанувальників саги, а багато хто назвав актора "ідеальним вибором" для ролі нового Дамблдора. Сам Літгоу зізнався в інтерв’ю ScreenRant, що пропозиція стала для нього неочікуваною.

"Мені щойно зателефонували на кінофестивалі "Санденс" — і я одразу зрозумів, що це змінить мій творчий шлях. Це було нелегке рішення, але я схвильований і вдячний за шанс стати частиною цього магічного світу", — сказав Літгоу.

Актор додав, що якщо серіал триватиме сім сезонів, як і книжкова серія, то він завершить роботу над роллю у 2033 році, коли йому буде 87.

Хто грав Дамблдора раніше

Албус Дамблдор – це один із найулюбленіших персонажів саги Дж. К. Роулінг, і роль професора вже неодноразово ставала культовою. У перших двох фільмах його грав Річард Гарріс, а після його смерті у 2002 році роль перейшла до Майкла Гембона. У приквелах "Фантастичні звірі" молодого Дамблдора зіграв Джуд Лоу.

Що відомо про серіал Гаррі Поттер

HBO працює над повноцінною телевізійною адаптацією семи книжок про Гаррі Поттера, де кожен сезон розповідатиме історію однієї книги. Прем’єра першого сезону очікується у 2026 році.

Керівництво HBO обіцяє, що серіал буде ближчим до першоджерела, ніж фільми, а новий акторський склад допоможе показати знайомих героїв під новим кутом.

"Ми хочемо подарувати фанатам відчуття першого дотику до магії, але в сучасній формі", — заявили продюсери.

