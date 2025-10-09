Як виглядає новий Дамблдор в серіалі "Гаррі Поттер": з’явилися перші фото

Рубрики
Фанати чарівного світу Гаррі Поттера отримали перший погляд на нового Албуса Дамблдора. 79-річного Джона Літгоу, який виконує роль мудрого директора Гоґвортсу в новому серіалі від HBO, помітили на зйомках у Великій Британії, і він уже виглядає цілком у дусі магічного професора.
Новий Албус Дамблдор у ролі Джона Літгоу
На перших кадрах Літгоу зображений із густою білою бородою, у довгому магічному халаті та з круглими окулярами, що лежать на переніссі — це доволі впізнаваний атрибут Дамблдора. Зйомки відбувались на морському узбережжі, де актор був помічений у перервах між дублями.
Це перший раз, коли актора побачили в образі Дамблдора на знімальному майданчику. Зйомки серіалу про Гаррі Поттера тривають з липня, і команда вже працює на різних локаціях по всій Англії.
Кастинг Джона Літгоу було офіційно підтверджено ще у лютому 2025 року. Новина викликала захоплення серед шанувальників саги, а багато хто назвав актора "ідеальним вибором" для ролі нового Дамблдора. Сам Літгоу зізнався в інтерв’ю ScreenRant, що пропозиція стала для нього неочікуваною.
Актор додав, що якщо серіал триватиме сім сезонів, як і книжкова серія, то він завершить роботу над роллю у 2033 році, коли йому буде 87.
Новий Албус Дамблдор у ролі Джона Літгоу
Албус Дамблдор – це один із найулюбленіших персонажів саги Дж. К. Роулінг, і роль професора вже неодноразово ставала культовою. У перших двох фільмах його грав Річард Гарріс, а після його смерті у 2002 році роль перейшла до Майкла Гембона. У приквелах "Фантастичні звірі" молодого Дамблдора зіграв Джуд Лоу.
HBO працює над повноцінною телевізійною адаптацією семи книжок про Гаррі Поттера, де кожен сезон розповідатиме історію однієї книги. Прем’єра першого сезону очікується у 2026 році.
Керівництво HBO обіцяє, що серіал буде ближчим до першоджерела, ніж фільми, а новий акторський склад допоможе показати знайомих героїв під новим кутом.
