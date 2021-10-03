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Как выглядит сын Эмили Ратаковски: первое фото

Американская модель Эмили Ратаковски перестала скрывать лицо своего полугодовалого сына Сильвестра

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

30-летняя американская знаменитость Эмили Ратаковски наконец перестала скрывать лицо своего маленького сына и опубликовала фотографию малыша в своей Instagram-stories.

Как выглядит сын Эмили Ратаковски: первое фото

Эмили Ратаковски / Фото: @emrata

Если раньше модель публиковала фотографии, показывая только ножки, ручки или затылок своего первенца, то на днях она решила познакомить его со своей многомиллионной аудиторией. На кадре полугодовалый Сильвестр сидит в голубой вязаной кофточке с надписью "SLY", бордовой кепке, подгузнику и коричневых носочках и удивлено на кого-то смотрит. На фотографии Эмили оставила надпись: "Ты — ангел".

Отметим, что супермодель старается скрывать свою личную жизнь от общественности, поэтому не часто публикует семейные кадры. Однако, поклонники были в восторге от того, что она показала им лицо своего наследника.

Как выглядит сын Эмили Ратаковски: первое фото - фото 2

Это первый ребенок Эмили и ее супруга Себастьяна Бир-МакКларда. О беременности звезды стало известно в октябре 2020 года, когда она продемонстрировала свой округлившийся животик в видео, снятого для модного журнала Vogue.

Напомним, что американская супермодель Эмили Ратаковски быстро пришла в форму после родов, чем ошарашила своих фолловеров. Знаменитость похвасталась стройной талией и плоским животом в бикини спустя месяц после рождения сына. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмили Ратаковски показала подписчикам фотографии со своей тайной свадьбы с актером Себастьяном Бир-МакКлардом, которая состоялась 23 февраля 2018 года.

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