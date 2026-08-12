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Какая на самом деле была фигура Мэрилин Монро: рост, вес, размер талии и груди (ФОТО)

Каковы на самом деле рост, вес и другие параметры Мэрилин Монро.

12 августа 2026, 09:15
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Slava Kot

Какая на самом деле была фигура Мэрилин Монро: рост, вес, размер талии и груди (ФОТО)

Мэрилин Монро. Фото: flickr

Мэрилин Монро десятилетиями считается одним из главных секс-символов 20 века. Ее образ ассоциируется с женственностью, тонкой талией и выразительными формами. В то же время, вокруг реальных параметров актрисы возникло немало мифов. На самом деле Монро имела значительно более стройную фигуру, чем может казаться по современным представлениям.

По данным The Marilyn Monroe Collection, рост Мэрилин Монро составлял примерно 166-168 см, а вес в течение большей части жизни был около 53-54 кг. Даже в периоды, когда она набирала вес, показатель не превышал 63 кг.

Ее фигура имела характерную форму "песочных часов". Обхват груди Мэрилин Монро оценивается в пределах 89-94 см, талии около 56-58 см, а бедер 89-91 см. Известно, что в мае 1962 года, незадолго до смерти Мэрилин Монро, во время выступления на праздновании дня рождения президента Джона Кеннеди, охват ее талии составлял около 59,6 см.

Именно необычно тонкая талия в сочетании с пропорциональными бедрами и грудью сформировала знаменитый силуэт Монро. При этом миф о том, что актриса по современным меркам была бы "plus-size", в значительной степени связана с тем, как за десятилетия изменилась система размеров одежды.

Организаторы выставок, посвященных Монро, отмечают, что ее оригинальная одежда может соответствовать современным очень маленьким, практически подростковым манекенам с охватом талии 60 см. Актриса также занималась физическими упражнениями, в частности, тренировалась с гантелями. Для создания более выразительного силуэта на экране она использовала корректирующее белье и тщательно подобранные платья.

Что касается пластических операций, то, как пишет The Marilyn Monroe Collection, бюст Монро был натуральным. Однако актриса делала коррекцию носа и подбородка. Она также хорошо знала, как с помощью одежды, белья, позирования и освещения подчеркнуть особенности своей внешности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выглядели родители Мэрилин Монро и ее сестра. В сеть попали редкие архивные фото.



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Источник: https://themarilynmonroecollection.com/marilyn-monroe-true-size/
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