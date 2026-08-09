Як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра: рідкісні фото

Історія родини Мерилін Монро десятиліттями залишалася оповитою таємницями. Поки світ знав її як одну з найвідоміших кінозірок 20 століття, мало хто здогадувався, що в неї була старша рідна по матері сестра Берніс Бейкер Міракл. Попри важке дитинство та багаторічну розлуку, сестрам вдалося відновити стосунки й зберегти їх до кінця життя Мерилін.

Мерилін Монро. Фото з відкритих джерел

Мерилін Монро, яка народилася під ім'ям Норма Джин Бейкер, зростала в непростих умовах. Її мати, Гледіс Бейкер, переживала серйозні психологічні проблеми та мала шизофренію. Через це мати Монро більшу частину життя провела в спеціалізованих клініках. Як наслідок Берніс і Норма Джин виховувалися окремо й довгі роки не знали про існування одна одної.

Гледіс Бейкер — мама Мерилін Монро

Особистість батька Мерилін також тривалий час залишалася невідомою. Лише у 2022 році завдяки ДНК-експертизі вчені остаточно підтвердили батьківство Чарльза Стенлі Гіффорда. Як виявилося, у Гледіс був короткий роман з Гіффордом. Однак він відмовився визнавати доньку і уникав спілкування з нею, через що майбутня зірка виросла фактично без батька.

Чарльз Стенлі Гіффорд - батько Мерилін Монро

Лише коли Монро виповнилося близько 19 років, вона отримала лист від матері, у якому дізналася про молодшу сестру. Незабаром між ними розпочалося листування, а у 1944 році відбулася перша особиста зустріч. Вона поклала початок теплим родинним стосункам, які тривали багато років.

Берніс Бейкер Міракл (сестра Монро) та Мерилін Монро

На відміну від Мерилін Монро, Берніс Бейкер Міракл ніколи не прагнула слави. Вона працювала бухгалтеркою та інспекторкою виробництва, вела приватне життя й уникала уваги журналістів. Після смерті сестри саме Берніс стала однією з небагатьох людей, які розповідали про справжню Мерилін. За її словами, вона була не лише секс-символ Голлівуду, а людина зі складною долею.

У 1994 році Берніс разом з донькою опублікувала книгу спогадів про Монро. Сестра акторки прожила до 94 років та померла у 2014 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про останні фото Мерилін Монро. Ллегенда Голлівуду перед смертю була зовсім іншою.

Також "Коментарі" писали, що Дакота Джонсон з'явилася в образі Мерилін Монро.