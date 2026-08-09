logo_ukra

BTC/USD

65212

ETH/USD

1923.51

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра: рідкісні фото
commentss НОВИНИ Всі новини

Як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра: рідкісні фото

ДНК-тест батька та зустріч з сестрою у 19 років. Як виглядали рідні Мерилін Монро.

9 серпня 2026, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Історія родини Мерилін Монро десятиліттями залишалася оповитою таємницями. Поки світ знав її як одну з найвідоміших кінозірок 20 століття, мало хто здогадувався, що в неї була старша рідна по матері сестра Берніс Бейкер Міракл. Попри важке дитинство та багаторічну розлуку, сестрам вдалося відновити стосунки й зберегти їх до кінця життя Мерилін.

Як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра: рідкісні фото

Мерилін Монро. Фото з відкритих джерел

Мерилін Монро, яка народилася під ім'ям Норма Джин Бейкер, зростала в непростих умовах. Її мати, Гледіс Бейкер, переживала серйозні психологічні проблеми та мала шизофренію. Через це мати Монро більшу частину життя провела в спеціалізованих клініках. Як наслідок Берніс і Норма Джин виховувалися окремо й довгі роки не знали про існування одна одної.

Як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра: рідкісні фото - фото 2

Гледіс Бейкер — мама Мерилін Монро

Особистість батька Мерилін також тривалий час залишалася невідомою. Лише у 2022 році завдяки ДНК-експертизі вчені остаточно підтвердили батьківство Чарльза Стенлі Гіффорда. Як виявилося, у Гледіс був короткий роман з Гіффордом. Однак він відмовився визнавати доньку і уникав спілкування з нею, через що майбутня зірка виросла фактично без батька. 

Як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра: рідкісні фото - фото 2

Чарльз Стенлі Гіффорд - батько Мерилін Монро

Лише коли Монро виповнилося близько 19 років, вона отримала лист від матері, у якому дізналася про молодшу сестру. Незабаром між ними розпочалося листування, а у 1944 році відбулася перша особиста зустріч. Вона поклала початок теплим родинним стосункам, які тривали багато років.

Як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра: рідкісні фото - фото 2

Берніс Бейкер Міракл (сестра Монро) та Мерилін Монро

На відміну від Мерилін Монро, Берніс Бейкер Міракл ніколи не прагнула слави. Вона працювала бухгалтеркою та інспекторкою виробництва, вела приватне життя й уникала уваги журналістів. Після смерті сестри саме Берніс стала однією з небагатьох людей, які розповідали про справжню Мерилін. За її словами, вона була не лише секс-символ Голлівуду, а людина зі складною долею.

У 1994 році Берніс разом з донькою опублікувала книгу спогадів про Монро. Сестра акторки прожила до 94 років та померла у 2014 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про останні фото Мерилін Монро. Ллегенда Голлівуду перед смертю була зовсім іншою.

Також "Коментарі" писали, що Дакота Джонсон з'явилася в образі Мерилін Монро.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини