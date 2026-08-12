Якою насправді була фігура Мерилін Монро: зріст, вага, розмір талії та грудей (ФОТО)

Мерилін Монро десятиліттями вважають одним з головних секс-символів 20 століття. Її образ асоціюється з жіночністю, тонкою талією та виразними формами. Водночас навколо реальних параметрів акторки виникло чимало міфів. Насправді Монро мала значно стрункішу фігуру, ніж може здаватися за сучасними уявленнями.

Мерилін Монро. Фото: flickr

За даними The Marilyn Monroe Collection, зріст Мерилін Монро становив приблизно 166-168 см, а вага протягом більшої частини життя була близько 53-54 кг. Навіть у періоди, коли вона набирала вагу, показник не перевищував 63 кг.

Її фігура мала характерну форму "пісочного годинника". Обхват грудей Мерилін Монро оцінюють у межах 89-94 см, талії близько 56–58 см, а стегон 89-91 см. Відомо, що травні 1962 року, незадовго до смерті Мерилін Монро, під час виступу на святкуванні дня народження президента Джона Кеннеді, обхват її талії становив близько 59,6 см.

Саме незвично тонка талія у поєднанні з пропорційними стегнами та грудьми сформувала знаменитий силует Монро. При цьому міф про те, що акторка за сучасними мірками була б "plus-size", значною мірою пов'язаний з тим, як за десятиліття змінилася система розмірів одягу.

Організатори виставок, присвячених Монро, зазначають, що її оригінальний одяг може відповідати сучасним дуже маленьким, практично підлітковим манекенам з обхватом талії 60 см. Акторка також займалася фізичними вправами, зокрема тренувалася з гантелями. Для створення виразнішого силуету на екрані вона використовувала коригувальну білизну та ретельно підібрані сукні.

Щодо пластичних операцій, то, як пише The Marilyn Monroe Collection, бюст Монро був натуральним. Однак акторка робила корекцію носа та підборіддя. Вона також добре знала, як за допомогою одягу, білизни, позування та освітлення підкреслити особливості своєї зовнішності.

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