Какая певица забрала главные награды музпремии BRIT Awards

33-летняя британская певица Адель стала триумфатором престижной музыкальной премии BRIT Awards, которая состоялась во вторник, 8 февраля, в Лондоне. Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Адель / Фото: @adele

На ежегодную церемонию собрались лучшие представители музыкальной индустрии, которые похвастались своими роскошными нарядами на красной дорожке и забрали свои заветные статуэтки. Но главные награды BRIT Awards унесла домой Адель.

Исполнительница одержала победу в номинациях "Музыкант года", "Песня года" и "Альбом года". Ее композиция "Easy on Me" вышла в ноябре прошлого года и опередила множество других хитов, например, "Bad Habits" музыканта Эда Ширана и "Heat Waves" рок-группы Glass Animals.

А ее альбом "30" стал самым продаваемым за 2021 год всего через шесть недель после старта продаж (продано более 600 000 копий). А награда "Музыкант года" вручалась впервые, она сменила категории "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница".

Также заветные статуэтки получили: певица Билли Айлиш в номинации "Лучший международный артист", певица Дуа Липа в категории "Лучший поп-исполнитель", Эд Ширан стал лучшим автором песен, а лучшей британской группой — Wolf Alice.

Напомним, что британская исполнительница Адель рассказала, как ей удалось похудеть на десятки килограммов, не прибегая к хирургическим процедурам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алина Паш из Закарпатья удостоена музыкальной премии Music Moves Europe Awards 2022 как исполнительница песен. Украина второй год выходит на такой уровень признания творчества музыкантов. В 2021 году такую премию получила известная реперка Аlyona Аlyona.

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