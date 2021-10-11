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Минус 45 килограмм: Адель раскрыла свой секрет похудения

Британская исполнительница Адель рассказала, как ей удалось похудеть на десятки килограммов, не прибегая к хирургическим процедурам

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

33-летняя популярная исполнительница Адель восхищает многих поклонников своим преображением, ведь певице удалось сбросить 45 килограммов. В новом интервью журналу Vogue она рассказала о своем методе похудения.

Минус 45 килограмм: Адель раскрыла свой секрет похудения

Адель (фото из открытых источников)

Британская артистка на протяжении 2 лет работала над собой, но конкретной цели похудеть у нее не было. В первую очередь, ее тренировки и занятия спортом были связаны с психическим здоровьем, когда она занималась, то ее тревожность пропадала. Также артистка хотела просто стать сильнее и больше времени проводить без мобильного телефона. 

Вскоре, по словам Адель, она стала зависима от физических упражнений, поэтому начала активно тренироваться, по 2-3 раза в день. Утром она делала упор на силовых тренировках, потом шла на прогулку или на бокс, а вечером предпочитала кардионагрузки. 

"Мне нужна была зависимость, чтобы моя голова встала на место. Это могло быть даже вязание, но я нашла другое занятие, — заключила Адель.

Поклонники были шокированы, когда зимой прошлого года певица вышла на светское мероприятие, поскольку она не делилась в социальных сетях результатами своего похудения и не документировала свою жизнь в Instagram.

Напомним, что британская певица Адель, которая весной официально развелась с отцом своего сына Саймоном Конеки, наслаждается свободой и ходит на свидания. Выглядит красавица по-настоящему счастливой. Папарацци сняли Адель после ужина с ее новым бойфрендом, 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что работник банка Сачин Сингх из индийского города Бангалор, штат Карнатака, сбросил 20,5 килограмма за семь месяцев и поделился своим методом похудения.


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Источник: https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/adele-british-vogue-interview
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