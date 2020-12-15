Какие две телеведущие попали в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев"

Журнал "Фокус" представил свой рейтинг "100 самых влиятельных людей Украины 2020". И в их числе оказались сразу две ведущие телеканала "1+1" – Наталья Мосейчук и Алла Мазур.

Алла Мазур. Фото: пресс-служба канала "1+1"

Алла Мазур является автором и ведущей программы "ТСН.Тиждень". В этом году она стала символом силы и веры для множества людей, которые столкнулись с онкологией. К счастью, ведущей удалось победить эту страшную болезнь. Своим примером она вдохновила людей на то, чтобы они не стеснялись говорить об этом и не переставали любить себя при любых обстоятельствах.

Алла Мазур не побоялась взять на себя важную социальную ответственность – она стала лицом движения по борьбе с онкологическими заболеваниями. Свои слова она закрепляет действиями: ведущая вышла в прямой эфир без парика после шести курсов химиотерапии. Тогда зрители впервые увидели ее натуральный цвет волос с пепельным оттенком.





Коллега Аллы Мазур по "ТСН", Наталья Мосейчук является ведущей известного украинского шоу "Право на владу". Плюс, она стала ведущей новой политической программы, которая называется "VIP с Натальей Мосейчук".

Стоит также отметить, что Наталья в своем плотном графике находит время и для благотворительности. Она является куратором благотворительного проекта "Право на освіту". Главная его задача – поспособствовать открытию школ при больницах. Известно, что на данный момент в нашей стране работает 7 таких школ. А совсем недавно, 11 декабря, начала работать еще одна – Мосейчук открыла школу супергероев при фтизиатрической больнице в Днепре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, известная телеведущая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире.

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