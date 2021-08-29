Какие голливудские знаменитости потеряли свои миллионы

У знаменитостей тоже могут быть проблемы с финансами, а все потому, что некоторые звезды тратили деньги так, словно их слава и популярность будут вечными, а они — всегда востребованными. Из-за этого они понесли серьезные убытки. Кто же попал в финансовую ловушку?

Какие голливудские звезды стали банкротами. Фото: ya.clan

Николас Кейдж

Американский актер, звезда фильма "Сокровище нации" был одним из самых востребованных актеров Голливуда с состоянием в 150 миллионов долларов. И, конечно же, он не экономил средства, а тратил их на весьма эксцентричные вещи, например, на череп динозавра, возраст которого 7 миллионов лет. Но вскоре актер оказался в сложной ситуации, он не платил налоги и задолжал более 6 миллионов долларов. Ему пришлось объявить о банкротстве и продать часть своего имущества.

Кортни Лав

Актриса, супруга Курта Кобейна унаследовала от него кругленькую сумму (более 27 миллионов долларов). Но потратила она их на вечеринки и наркотические вещества, поэтому вскоре денег не стало. На протяжении нескольких лет Кортни Лав решает юридические проблемы.

Уэсли Снайпс

Звезда фильмов "Блэйд" также уклонялся от налогов в течение нескольких лет. Более того, Уэсли подал ложные данные в своих декларациях, после чего был приговорен к трем годам лишения свободы, но в 2013 году его выпустили из тюрьмы и перевели на домашний арест.

MC Hammer

Американский рэпер тратил намного больше, чем зарабатывал. У него было несколько особняков и шикарные автомобили. Но в 1996 году он был вынужден продать львиную долю своего имущества, чтобы выплатить 13-миллионную задолженность.

Майк Тайсон

Известный боксер также неумело распоряжался своими финансами. Он потратил более 300 миллионов долларов на автомобили, ванны из золота, бенгальских тигров и т.д. После этих безумных расходов Тайсон подал заявление о банкротстве в 2003 году, задолжав 10 миллионов долларов налоговой службе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у кого из знаменитостей есть личный остров.

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