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У кого из знаменитостей есть личный остров (ФОТО)

Сколько стоят острова голливудских звезд

сегодня, 21:40
Автор:

Мокрик Анастасия

В списке владений некоторых голливудских звезд есть целые собственные острова, где они, зачастую, проводят свои отпуска. Мы расскажем о пяти таких знаменитостях, а также о том, во сколько им обошлась покупка островов. 

У кого из знаменитостей есть личный остров (ФОТО)

Личные острова голливудских звезд - фото: из открытых источников

Николас Кейдж

Американский актер, награжденный премией "Оскар" за лучшую мужскую роль в 1996 году. Снимался в таких известных фильмах как: "Человек паук: Через вселенные", "Призрачный гонщик-2", "Джиу-джитсу: Битва за Землю" и других. 

В 2006 году актер приобрел себе собственный остров на Багамах Leaf Cay. Во время покупки звезду больше всего интересовала длина береговой линии. Стоимость острова на то время составила 3 млн долларов. 

У кого из знаменитостей есть личный остров (ФОТО) - фото 2

Джонни Депп 

Популярный американский актер, режиссер, продюсер и музыкант. В 2008 году был награжден премией "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Самые известные его роли в фильмах: "Кошмары на улице Вязов", "Эдвард руки-ножницы", "Пираты Карибского моря", Сонная лощина", "Алиса в зазеркалье" и других.

Собственный остров Little Halls Pond на Багамах Джонни Депп приобрел в 2005 году. На нем есть шесть пляжей, пальмовая лагуна, а также собственная гавань. Стоимость острова — 3,6 млн долларов. 

У кого из знаменитостей есть личный остров (ФОТО) - фото 3

Леонардо ДиКаприо

Звезда фильмов "Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Начало" и других, приобрел собственный остров Blackadore (Карибы) в 2005 году. Стоимость острова на то время составила 1,75 млн долларов. 

У кого из знаменитостей есть личный остров (ФОТО) - фото 4

Мэл Гибсон 

Австралийский и американский актер, снимавшийся в фильмах: "Неудержимые 3", "Игры разумов", Кровный отец" и т.д. 

В 2005 году приобрел остров Mango, который обошелся знаменитости в 9 млн долларов. Его площадь составляет 13 квадратных километров. Mango является одним из самых больших частных островов.

У кого из знаменитостей есть личный остров (ФОТО) - фото 5

Стивен Спилберг 

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Является режиссером фильмов: "Челюсти", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Парк юрского периода" и т.д.

Стивен Спилберг приобрел себе остров в португальском архипелаге Мадейра. Однако о его стоимости нет никакой информации. 

У кого из знаменитостей есть личный остров (ФОТО) - фото 6



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Источник: https://kinoreporter.ru/private-islands/
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