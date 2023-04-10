Какими подарками обольщаются украинские блоггеры: Даша Квиткова показала украшение от всемирно известного бренда Cartier

Блогерша, участница и победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова поделилась в социальных сетях фотографией ювелирного украшения, которое, как она отмечает — приобрела недавно, пишут "Комментарии", со ссылкой на Instagram Квитковой. Как заметила знаменитость, ценный сама, чтобы порадовать себя.



Сколько стоят ювелирные украшения Даши Квитковой

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"Было плохое настроение, решила себе его поднять", — подписала блогерша фото с украшением.

Кольцо от Cartier, которое показало Квиткова, стоит примерно 75 тыс. грн, как говорится на официальном сайте всемирно известного бренда.

До того, после развода с Добрыниным, Квиткова время от времени тешит себя такими презентами и делится фотоотчетами с поклонниками в социальных сетях.

Кроме того, блоггер любит покупать и бижутерию у украинских брендов-новичков. К примеру, одна пара серьг от kappie . accessories, которые часто носит Квиткова, будет стоить до 300 грн.

Сейчас Даша проживает совместно со своим сонм Львом. В январе знаменитость заявила, что уже более трех недель она с Добрыниным не проживают вместе.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Дашу Астафьеву заподозрили в беременности: украинская блоггер и певица во всем призналась в социальных сетях.

Напомним, "Комментарии" писали, что Тодоренко хочет покинуть Россию, однако боится насилия со стороны мужчины и свекра, — блогер .

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