Какой фильм Уилл Смит считает лучшим в своей карьере

BTC/USD
50004.55
ETH/USD
3451.86
LTC/USD
172.91
USD/UAH
26.65
EUR/UAH
31.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
53-летний
популярный актер Уилл Смит дал новое интервью мужскому журналу GQ, в котором
рассказал, какой фильм считает лучшим в своей кинокарьере, а какой — худшим. Об
этом сообщает издание Deadline.
Уилл Смит / Axelle/Bauer-Griffin | FilmMagic
По
словам голливудского красавчика, лучшими кинолентами в своей фильмографии он
считает фильмы "Люди в черном" и "В погоне за счастьем". Для него эти фильмы
идеальны по разным причинам. А что касательно худшего, то Уилл Смит назвал
научно-фантастический вестерн "Дикий, дикий Запад", в котором сыграл вместе с
Сальмой Хайек, Россом Мартином, Робертом Кондратом и другими. Актер отметил,
что ему не нравится видеть себя в кожаных штанах.
Отметим,
что в 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров
Голливуда, заработав за год 80 млн долларов. Смит стал первым актером в истории
Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более 100 млн долларов
США каждый.
Напомним,
что в преддверие своего 50-летия Джада Пинкетт-Смит, супруга голливудского
актера, звезды фильмов "Люди в черном" и "День
независимости" Уилла Смита, а также его 20-летняя Уиллоу решились кардинально сменить имидж и остригли своим волосы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что американский актер Уилл Смит поделился с
поклонниками фотографией, на которой позирует в плавках и кофте, демонстрируя свой "пивной" живот. Он признался, что за время карантина очень расслабился и
пребывает в худшей форме.
Читайте
также, в США выбрали лауреатов антипремии "Золотая малина". И
статуэтка в номинации "Худший фильм года" получила документальная
картина "Абсолютное доказательство".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости