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Какой фильм Уилл Смит считает лучшим в своей карьере

Голливудский актер Уилл Смит назвал киноленту, которую считает лучшей в своей кинокарьере

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

53-летний популярный актер Уилл Смит дал новое интервью мужскому журналу GQ, в котором рассказал, какой фильм считает лучшим в своей кинокарьере, а какой — худшим. Об этом сообщает издание Deadline.

Какой фильм Уилл Смит считает лучшим в своей карьере

Уилл Смит / Axelle/Bauer-Griffin | FilmMagic

По словам голливудского красавчика, лучшими кинолентами в своей фильмографии он считает фильмы "Люди в черном" и "В погоне за счастьем". Для него эти фильмы идеальны по разным причинам. А что касательно худшего, то Уилл Смит назвал научно-фантастический вестерн "Дикий, дикий Запад", в котором сыграл вместе с Сальмой Хайек, Россом Мартином, Робертом Кондратом и другими. Актер отметил, что ему не нравится видеть себя в кожаных штанах.

Отметим, что в 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, заработав за год 80 млн долларов. Смит стал первым актером в истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более 100 млн долларов США каждый.

Напомним, что в преддверие своего 50-летия Джада Пинкетт-Смит, супруга голливудского актера, звезды фильмов "Люди в черном" и "День независимости" Уилла Смита, а также его 20-летняя Уиллоу решились кардинально сменить имидж и остригли своим волосы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский актер Уилл Смит поделился с поклонниками фотографией, на которой позирует в плавках и кофте, демонстрируя свой "пивной" живот. Он признался, что за время карантина очень расслабился и пребывает в худшей форме.

Читайте также, в США выбрали лауреатов антипремии "Золотая малина". И статуэтка в номинации "Худший фильм года" получила документальная картина "Абсолютное доказательство".


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Источник: https://deadline.com/2021/10/will-smith-selects-his-worst-film-role-1234848486/
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