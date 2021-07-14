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Зачем жена и дочь Уилла Смита побрились налысо (ФОТО)

Супруга и дочь голливудского актера Уилла Смита решились на смелый поступок и одновременно побрились практически налысо

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В преддверие своего 50-летия Джада Пинкетт-Смит, супруга голливудского актера, звезды фильмов "Люди в черном" и "День независимости" Уилла Смита, а также его 20-летняя Уиллоу решились кардинально сменить имидж и остригли своим волосы.

Зачем жена и дочь Уилла Смита побрились налысо (ФОТО)

Жена и дочь Уилла Смита (фото из открытых источников)

Такой новостью жена актера поделилась у себя на странице в Instagram, опубликовав фотографию своего нового образа. Джада отметила, что на такой смелый поступок ее подтолкнула дочь, которая накануне обрезала свои волосы практически налысо. Возможно, таким образом, она решила поддержать свою мать, ведь супруга Уилла Смита страдает редким заболеванием, при котором у нее стремительно выпадают волосы, из-за этого она часто прятала прически под чалмами.

В социальной сети 20-летняя Уиллоу намекнула, что сделала подарок своей матери, решившись на кардинальные перемены во внешности: "Подарок чистый, когда он дан от сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ожидаем взамен", — написала девушка в Instagram.

Фолловеры супруги Смитта отреагировали на такую новость и отметили, что вместе с дочерью они замечательно выглядят: "Такие красивые", "Это великолепно. Волосы не определяют, кто мы. Ваш свет только что засиял ярче", "Вы всегда выглядите очень красиво, мисс Смитт", "Ты такая красивая, что все это не имеет значения".

 

Напомним, что в апреле 2021 года жена и дочь актера Уилла Смита призналась в сексуальном влечении к представительницам своего пола.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 52-летний актер Уилл Смит показал поклонникам фотографию с "пивным" животиком, отметив, что из-за карантина он себя запустил и находится в худшей форме.


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