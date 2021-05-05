«В худшей форме»: Уилл Смит удивил «пивным» животом (ФОТО)

52-летний актер, звезда фильмов "Фокус" и "Плохие парни" Уилл Смит является активным пользователем социальной сети Instagram. Он делится с фанатами забавными видеороликами и фотографиями, не стесняясь, демонстрировать себя настоящего.

Уилл Смит (фото из открытых источников)

Недавно в сети он опубликовал фотографию, на которой показал, что карантин, внедренный из-за пандемии коронавируса и ночные перекусы сделали с его спортивным телом. Уилл Смит признался, что сейчас он в худшей в жизни форме.

На кадре актер стоит на заднем дворе дома, возле водоема в одних трусах, расстегнутой спортивной кофте и тапочках, демонстрируя свой "пивной" живот. Потом он опубликовал еще одно фото, отметив, что ему пора перестать есть на ночь кексы.

За два дня пост знаменитости собрал более 6 миллионов лайков и множество комментариев, в которых поклонники отметили, что карантин никого не жалеет. Хотя нашлись и те, кто подбодрил любимого актера и написал, что он выглядит хорошо в любой форме: "Признание — это первый шаг", "Разве мы все не такие после этой пандемии?", "Наконец-то я выгляжу как мой кумир", "Расслабься, братан, мы влюблены в форму твоей души", "Просто быть настоящим — самая важная часть жизни", "Тебе 52 года. И ты выглядишь великолепно", — отметили фолловеры.

Напомним, в прошлом году 45-летний актер, звезда фильмов "Титаник" и "Великий Гэтсби" Леонардо Ди Каприо продемонстрировал свой "пивной" живот на пляже в Малибу и был раскритикован поклонниками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Уилл Смит показал пародию на "Матрицу", снятую вместе с сыном.

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