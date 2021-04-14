Каменских показала фигуру в купальнике до похудения (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
33-летняя популярная артистка Настя Каменских, которая любит радовать поклонников откровенными кадрами в купальнике, показала, как выглядела ее фигура до похудения.
Настя Каменских фото: instagram.com/kamenskux/
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала коллаж с архивными фотографиями, на которых позирует в купальнике до и после своей борьбы с лишними килограммами. Каменских призналась, что раньше боялась показывать эти кадры, потому что стеснялась своей неидеальной фигуры, но сейчас она пересмотрела свое отношение и поняла, что каждой девушке нужно любить себя любую, независимо от веса и внешнего вида.
Певица рассказала, что на такой смелый шаг ее вдохновило собственное реалити-шоу "Девочки рулят", которое она снимает в Мексике вместе с подругами и мамой.
Каменских отметила, что девушки должны себя любить и постоянно стремиться становиться лучше, занимаясь своим воспитанием и развитием. Также подчеркнула, что регулярно занимается спортом, следит за питанием, но все давно не соответствует общепринятым параметрам красоты "90-60-90". Однако, это не повод корить себя.
Поклонники артистки оценили ее такой смелый шаг и поддержали ее приятными комплиментами: "Настя, вы и в теле прекрасны, и без кг класс", "Красотка в любом весе", "Красивая всегда", "Красавица и до и после", "Шикарна в любом весе", — отметили фолловеры.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских запустила собственное реалити-шоу.
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