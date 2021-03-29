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Каменских запускает свое реалити-шоу: о чем оно будет

Каменских отметила, что скоро выйдет первая серия

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная украинская артистка Настя Каменских сделала для поклонников сюрприз. Звезда анонсировала запуск собственного реалити-шоу под названием "Девочки рулят" и вкратце рассказала, о чем оно будет.

Каменских запускает свое реалити-шоу: о чем оно будет

NK / Фото: @kamenskux

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик, в котором показала, как вместе с подругами отдыхала на тропическом острове и "перезагружалась" после тяжелого периода. Шоу, которое анонсировала Настя, как раз и будет посвящено "перезагрузке".

"Я запускаю собственное реалити "Девочки рулят", где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка. Первая серия выйдет совсем скоро", — отметила исполнительница.

Каменских рассказала, что недавно размышляла над тем, каким непростым был для всех и лично для нее 2020 год. За этот период произошло много событий и возникло немало новых непростых задач и трудностей. 

"Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться", — написала NK.

Отметим, что певица любит делиться подробностями своей личной жизни и часто снимает влоги о своих путешествиях и образе жизни в целом. Поэтому поклонники с нетерпением ждут нового шоу: "Ждем", "Класс, очень ждем", "Аааа..., класс. С нетерпением ждем", "Настя, вы шикарна. Всегда интересно вас смотреть", "Хорошая идея!", — написали фолловеры.

Напомним, что 18 марта украинская артистка Настя Каменских презентовала новый клип на песню "Девочки рулят", в котором снялась Леся Никитюк, Даша Астафьева, Анна Завгородняя и Таня Парфильева.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских рассказала, с чего начинается ее день.


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