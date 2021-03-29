Каменских запускает свое реалити-шоу: о чем оно будет

BTC/USD
57937.18
ETH/USD
1765.17
LTC/USD
195.78
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Популярная украинская артистка Настя Каменских сделала для поклонников сюрприз. Звезда анонсировала запуск собственного реалити-шоу под названием "Девочки рулят" и вкратце рассказала, о чем оно будет.
NK / Фото: @kamenskux
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик, в котором показала, как вместе с подругами отдыхала на тропическом острове и "перезагружалась" после тяжелого периода. Шоу, которое анонсировала Настя, как раз и будет посвящено "перезагрузке".
Каменских рассказала, что недавно размышляла над тем, каким непростым был для всех и лично для нее 2020 год. За этот период произошло много событий и возникло немало новых непростых задач и трудностей.
Отметим, что певица любит делиться подробностями своей личной жизни и часто снимает влоги о своих путешествиях и образе жизни в целом. Поэтому поклонники с нетерпением ждут нового шоу: "Ждем", "Класс, очень ждем", "Аааа..., класс. С нетерпением ждем", "Настя, вы шикарна. Всегда интересно вас смотреть", "Хорошая идея!", — написали фолловеры.
Напомним, что 18 марта украинская артистка Настя Каменских презентовала новый клип на песню "Девочки рулят", в котором снялась Леся Никитюк, Даша Астафьева, Анна Завгородняя и Таня Парфильева.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских рассказала, с чего начинается ее день.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости