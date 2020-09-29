kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10856.10

ETH/USD

360.38

LTC/USD

45.71

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Каменских высказалась о судьбе дуэта «Потап и Настя»
commentss НОВОСТИ Все новости

Каменских высказалась о судьбе дуэта «Потап и Настя»

Каменских заявила, что дуэт будет жить вечно

29 сентября 2020, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Настя Каменских, чей новый испаноязычный альбом попал под волну критики, рассказала о судьбе легендарного дуэта "Потап и Настя", который в 2017 году был поставлен на паузу. Об этом певица сообщила в программе "Узнать за 10 секунд", опубликованной на YouTube-канале "Афиша".

Каменских высказалась о судьбе дуэта «Потап и Настя»

Потап и Настя

Каменских призналась, что их с Потапом дуэт по факту существует, но уже превратился в дуэт Леши и Насти, ведь они и дальше продолжают радовать слушателей своим творчеством. Певица отметила, что их дуэт будет жить вечно, потому что за 11,5 лет существования коллектива они оставили хорошее наследие и множество треков. 

В 2017 году артисты поставили дуэт на паузу, чтобы начать сольную карьеру. Позже Настя и Каменских стали партнерами уже по жизни, ведь летом 2019 года состоялась их свадьба. 

К слову, сейчас Настя, которая поет под псевдонимом NK, уверенно покоряет латиноамериканский рынок. А Потап продолжает развиваться как исполнитель, автор песен, музыкальный продюсер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему артистка Настя Каменских долгое время была противником свадеб.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости