Каменских высказалась о судьбе дуэта «Потап и Настя»

Популярная артистка Настя Каменских, чей новый испаноязычный альбом попал под волну критики, рассказала о судьбе легендарного дуэта "Потап и Настя", который в 2017 году был поставлен на паузу. Об этом певица сообщила в программе "Узнать за 10 секунд", опубликованной на YouTube-канале "Афиша".

Потап и Настя

Каменских призналась, что их с Потапом дуэт по факту существует, но уже превратился в дуэт Леши и Насти, ведь они и дальше продолжают радовать слушателей своим творчеством. Певица отметила, что их дуэт будет жить вечно, потому что за 11,5 лет существования коллектива они оставили хорошее наследие и множество треков.

В 2017 году артисты поставили дуэт на паузу, чтобы начать сольную карьеру. Позже Настя и Каменских стали партнерами уже по жизни, ведь летом 2019 года состоялась их свадьба.

К слову, сейчас Настя, которая поет под псевдонимом NK, уверенно покоряет латиноамериканский рынок. А Потап продолжает развиваться как исполнитель, автор песен, музыкальный продюсер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему артистка Настя Каменских долгое время была противником свадеб.

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