Катя Осадчая родила третьего сына: первое фото из роддома

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Хмільовська Інна
Ведущая Катя Осадчая, которая на днях отмечала гендер-пати в честь еще не рожденного малыша, поразила фанатов новым фото с роддома. На нем звезда канала 1+1 показала, как трогает маленькие пальчики своего новорожденного сына, который решил появиться на свет в большой праздник — Яблочный Спас. Фотографию из роддома Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.
Катя Осадчая родила третьего сына. Фото Іnstagram
На трогательном фото Осадчая показала только ручку малыша и свою. Мальчик одет в красивый костюм в мелкий горошек.
Фанаты и коллеги знаменитости пришли в восторг от нового фото и отметили, что Осадчая только недавно ходила с животиком, а сегодня уже в третий раз стала мамой.
Семью поздравили звездные коллеги — Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Леся Никитюк, Лилия Ребрик, Маричка Падалко, Оля Полякова, Настя Каменских и многие другие.
Юрий Горбунов поблагодарил любимую за сына.
Для домашнего застолья звезда выбрала белое платье с вышивкой, объемными рукавами и откровенным декольте. Шикарный наряд создала украинская дизайнер Юлия Магдич, на сайте его стоимость составляет 1 420 долларов (более 40 тысяч гривен). Свой образ Катерина не стала дополнять аксессуарами и макияжем, лишь собрала волосы в пучок, добавив к прическе белую ленточку.
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