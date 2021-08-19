Катя Осадчая родила третьего сына: первое фото из роддома

Ведущая Катя Осадчая, которая на днях отмечала гендер-пати в честь еще не рожденного малыша, поразила фанатов новым фото с роддома. На нем звезда канала 1+1 показала, как трогает маленькие пальчики своего новорожденного сына, который решил появиться на свет в большой праздник — Яблочный Спас. Фотографию из роддома Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.

Катя Осадчая родила третьего сына. Фото Іnstagram

" Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. Юра, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята ", — написала ведущая, которая родила ребенка от шоумена Юрия Горбунова.





На трогательном фото Осадчая показала только ручку малыша и свою. Мальчик одет в красивый костюм в мелкий горошек.



Фанаты и коллеги знаменитости пришли в восторг от нового фото и отметили, что Осадчая только недавно ходила с животиком, а сегодня уже в третий раз стала мамой.

Семью поздравили звездные коллеги — Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Леся Никитюк, Лилия Ребрик, Маричка Падалко, Оля Полякова, Настя Каменских и многие другие.

Юрий Горбунов поблагодарил любимую за сына.





Напомним, н а своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором стоит у себя на кухне, в руках у нее поднос с аппетитной запеченной уткой и картофелем. Свой пост она подписала шутливо: "Первые праздничные застолья. Теперь надо срочно изобрести рецепт, как есть и не толстеть". Известно, что в доме Катерины Осадчей и Юрия Горбунова часто бывают гости, а накануне праздников их стало еще больше.



Для домашнего застолья звезда выбрала белое платье с вышивкой, объемными рукавами и откровенным декольте. Шикарный наряд создала украинская дизайнер Юлия Магдич, на сайте его стоимость составляет 1 420 долларов (более 40 тысяч гривен). Свой образ Катерина не стала дополнять аксессуарами и макияжем, лишь собрала волосы в пучок, добавив к прическе белую ленточку.







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