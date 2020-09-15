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Кендалл Дженнер призналась, что балуется наркотиками

Кендалл сделала шокирующее заявление

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Кендалл Дженнер, которую Forbs лишил статуса миллиардера, впервые заявила, что балуется наркотическими веществами. Такую информацию передает издание Harpersbazaar.

Кендалл Дженнер призналась, что балуется наркотиками

Кендалл Дженнер | ВладТайм

Оказалось, что неожиданное признание модель сделала еще в январе во время съемок телешоу "Sibling Rivalry", в котором принимала участие вместе со своей сестрой Кортни. Именно она заставила знаменитость признаться в своем "баловстве" марихуаной.

Кендалл заявила, что о ее увлечении никто не знает и она впервые говорит об этом на публике. Американская звезда не стала раскрывать все подробности, но известно, что из семьи Кардашьян она не одна, кто заявил о пристрастии к наркотическим веществам. Ранее Ким признавалась в том, что была под действием запрещенных веществ, когда выходила замуж за Дэймона Томаса в 2000 году.

Однако, сейчас Ким ведет здоровый образ жизни и давно не употребляет ни наркотиков, ни алкогольных напитков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с помощью социальной сети Instagram в Грузии нашли двойника модели Кендалл Дженнер.


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