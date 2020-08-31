Кэти Перри показала фигуру на пятый день после родов

Пять дней назад у американской певицы Кэти Перри и ее возлюбленного Орландо Блума родилась дочь, которую они назвали Дейзи. И сейчас артистка совмещает материнство с музыкальной карьерой. В бешеном ритме жизни она впервые показала, как выглядит после родов. Фотографию знаменитость опубликовала в своем Instagram-Storie.

Кэти Перри показал фото из ванной комнаты своего поместья, на котором позирует в белье для новоиспеченных мамочек. На ней бюстгальтер без бретелек для грудного вскармливания и высокие трусики серого цвета. Звезда изображена без макияжа с низким хвостом.

Кэти Перри | 2017 Jeff Kravitz

Стоит отметить, что фото было сделано в день, когда в Нью-Йорке состоялась грандиозная церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020. Из-за рождения дочери появиться на ней Кэти Перри не смогла, однако остроумно пошутила о своем look. На фото она обозначила бренды своего домашнего образа, а макияж и прическу, по словам артистки, ей обеспечила усталость.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что беременная Кэти Перри примеряла платье от украинского бренда.

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