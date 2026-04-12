Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке очаровала украинцев на Пасху (ФОТО)

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс привлекла внимание украинцев праздничным образом в традиционной вышиванке на Пасху. Опубликованное звездой фото в соцсетях, быстро стало вирусным и вызвало волну восхищения среди украинцев.

Фото с Instagram Зеты-Джонс

56-летняя Кэтрин Зета-Джонс выбрала на Пасху яркую красную вышиванку с геометрическими и растительными орнаментами. Ее образ сразу заметили украинские поклонники, которые оставили сотни комментариев в Threads с благодарностью актрисе, а также шутками о вышиванке.

Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке на Пасху. Фото из Threads Зеты-Джонс

"Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке, а ты еще нет! Катя — молодец! Будь как Катя", — пишут в комментариях.

"Даже у Кэтрин Зета-Джонс есть вышиванка. А у меня до сих пор нет", — добавляет другая.

"Мама Венздей в вышиванке. Теперь мы видели все", — заметила третья.

Для многих это стало еще одним подтверждением любопытства голливудской звезды к украинской культуре. Актриса не впервые появляется в вышиванке. Еще в 2019 году Кэтрин Зета-Джонс публиковала подобные фото в вышиванке во время отдыха вместе со своим мужем, актером Майклом Дугласом. Тогда голливудская звезда купили вышиванку за 700 долларов.

С начала полномасштабного вторжения России супруги открыто поддерживают Украину. В частности, Майкл Дуглас посещал Киев в 2024 году, демонстрируя солидарность с украинцами. Сама актриса неоднократно выбирала одежду от украинских брендов, популяризируя национальную эстетику на мировой арене.

