Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке очаровала украинцев на Пасху (ФОТО)

Slava Kot
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс привлекла внимание украинцев праздничным образом в традиционной вышиванке на Пасху. Опубликованное звездой фото в соцсетях, быстро стало вирусным и вызвало волну восхищения среди украинцев.
56-летняя Кэтрин Зета-Джонс выбрала на Пасху яркую красную вышиванку с геометрическими и растительными орнаментами. Ее образ сразу заметили украинские поклонники, которые оставили сотни комментариев в Threads с благодарностью актрисе, а также шутками о вышиванке.
Для многих это стало еще одним подтверждением любопытства голливудской звезды к украинской культуре. Актриса не впервые появляется в вышиванке. Еще в 2019 году Кэтрин Зета-Джонс публиковала подобные фото в вышиванке во время отдыха вместе со своим мужем, актером Майклом Дугласом. Тогда голливудская звезда купили вышиванку за 700 долларов.
С начала полномасштабного вторжения России супруги открыто поддерживают Украину. В частности, Майкл Дуглас посещал Киев в 2024 году, демонстрируя солидарность с украинцами. Сама актриса неоднократно выбирала одежду от украинских брендов, популяризируя национальную эстетику на мировой арене.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэтрин Зета-Джонс позировала в сексуальном бикини.