Кетрін Зета-Джонс у вишиванці зачарувала українців на Великдень (ФОТО)
Кетрін Зета-Джонс у червоній вишиванці підкорила серця українців на Великдень. Чому фото "мами Венздей" стало вірусним у Threads.

12 квітня 2026, 15:50
Slava Kot

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс привернула увагу українців святковим образом у традиційній вишиванці на Великдень. Опубліковане зіркою фото у соцмережах, швидко стало вірусним і викликало хвилю захоплення серед українців.

Фото з Instagram Зети-Джонс

56-річна Кетрін Зета-Джонс обрала на Великдень яскраву червону вишиванку з геометричними та рослинними орнаментами. Її образ одразу помітили українські шанувальники, які залишили сотні коментарів у Threads з подякою акторці, а також жартами про вишиванку.

Кетрін Зета-Джонс у вишиванці на Великдень. Фото з Threads Зети-Джонс

"Кетрін Зета-Джонс у вишиванці, а ти ще ні! Катруся — молодець! Будь як Катруся", — пишуть в коментарях.

"Навіть у Кетрін Зета-Джонс є вишиванка. А у мене досі немає", — додає інша.

"Мама Венздей в вишиванці. Тепер ми бачили все", — зауважила третя.

Для багатьох це стало ще одним підтвердженням цікавості голлівудської зірки до української культури. Акторка не вперше з’являється у вишиванці. Ще у 2019 році Кетрін Зета-Джонс публікувала подібні фото у вишиванці під час відпочинку разом зі своїм чоловіком, актором Майклом Дугласом. Тоді голівудська зірка купили вишиванку за 700 доларів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії подружжя відкрито підтримує Україну. Зокрема, Майкл Дуглас відвідував Київ у 2024 році, демонструючи солідарність із українцями. Сама ж акторка неодноразово обирала одяг від українських брендів, популяризуючи національну естетику на світовій арені.

Джерело: https://www.threads.com/@catherinezetajones
