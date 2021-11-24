Кевин Спейси должен заплатить $31 млн убытков Netflix

Актер из США Кевин Спейси обязан заплатить 31 млн долларов студии, которая является создателем популярного сериала Netflix "Карточный дом", за нарушение контракта. Ему ведь предъявили обвинений в сексуальных притязаниях. Об этом пишет BBC.

Кевин Спейси (фото из открытых источников)

Это решение было тайным и принято еще в прошлом году. О нем начали писать после ходатайств адвокатов студии MRC, обратившихся в суд о подтверждении выплаты. Уже четвертый год актер отбивается от сексуальных притязаний, обвинение отрицает.

62-летний американец уже не играет роли коварного политика в этом сериале и не имеет работы после ряда публикаций о его обвинении. Ему вменяют "токсичную атмосферу" на съемочной площадке, грубые непристойности и обвиняют, что он касался молодых актеров без их согласия.

Голливудского актера одним из первых обвинили в том, что ведет он себя неправомерно, когда уже произошел скандал

Спейси был одним из первых именитых голливудских деятелей, публично обвиненных в неправомерном поведении после скандала с Гарви Вайнштейном. Именно тогда движение #MeToo набирало обороты.

Студия, проводящая съемки, сделала заявление, что потеряла миллионы долларов, потому что в работе уже следующий сезон известного сериала. Ее юристы подали иск в январе 2019 года, стремясь возместить расходы. Как они заявили, поведение известного актера нарушало ее собственную политику по сексуальным притязаниям

Издание Variety сообщает, что с обеих сторон вызвали в суд 20 свидетелей. Но решение остается конфиденциальным.

Вместе с тем петиция, которую подала студия в Высший судебный орган Лос-Анджелоса, дает подтверждение, что решение приняли в пользу студии. Голливудский актер обжаловал этот вердикт суда, но ему отказали.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что известная актриса получила российский паспорт .

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