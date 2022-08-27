Киану Ривз неожиданно появился на свадьбе обычной британской пары

Недавно всемирно известный актер решил преподнести молодой паре сюрприз, который они точно запомнят на всю жизнь. Джеймс и Никки Роуднайт недавно поженились. Их свадьба состоялась в загородном доме Fawsley Hall Hotel в Нортгемптоншире.

Киану Ривз неожиданно появился на свадьбе. Фото из открытых источников

К счастью, Киану Ривз, работавший в этом районе на съемках документального фильма для Disney+, также проживал в отеле в то же время.



"Мужчина заметил его у бара, подошел и сказал, что он только что женился. Он пригласил Киану прийти поздравить нас и выпить с нами, если тот захочет", — рассказала невеста.

Киану Ривз во время встречи с парой пообещал, что приедет на свадьбу. Джеймс и Никки Роуднайт были уверены, что актер очень вежливо отказал им и не придет на их праздник. Однако он сдержал слово и пришел на свадьбу через час после встречи.

Несмотря на нехватку времени, Киану нашел момент, чтобы сфотографироваться с парой, гостями и даже пообщаться с некоторыми людьми. Его присутствие на вечеринке стало неожиданностью для всех. Поклонники актера подчеркивают, что Ривз был очень вежливым и милым со всеми.

За многолетнюю работу в Голливуде Киану Ривз получил большую популярность в шоу-бизе. Поклонники оценили актерское мастерство, а поклонницы восхищаются его необыкновенной красотой. Многие годы Ривз считался одним из самых красивых актеров. Он сыграл во многих громких постановках, но настоящую славу ему принесла роль Нео в фильме Матрица.



Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились второй раз через месяц.

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