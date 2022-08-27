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Киану Ривз неожиданно появился на свадьбе обычной британской пары

Киану Ривз – один из самых популярных актеров во всем мире. Несмотря на огромную популярность и толпу преданных поклонников, 57-летний актер никогда не страдал звездной болезнью.

27 августа 2022, 23:33
Автор:

Slava Kot
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Недавно всемирно известный актер решил преподнести молодой паре сюрприз, который они точно запомнят на всю жизнь. Джеймс и Никки Роуднайт недавно поженились. Их свадьба состоялась в загородном доме Fawsley Hall Hotel в Нортгемптоншире.

Киану Ривз неожиданно появился на свадьбе обычной британской пары

Киану Ривз неожиданно появился на свадьбе. Фото из открытых источников

К счастью, Киану Ривз, работавший в этом районе на съемках документального фильма для Disney+, также проживал в отеле в то же время.

"Мужчина заметил его у бара, подошел и сказал, что он только что женился. Он пригласил Киану прийти поздравить нас и выпить с нами, если тот захочет", — рассказала невеста.

Киану Ривз во время встречи с парой пообещал, что приедет на свадьбу. Джеймс и Никки Роуднайт были уверены, что актер очень вежливо отказал им и не придет на их праздник. Однако он сдержал слово и пришел на свадьбу через час после встречи.

Несмотря на нехватку времени, Киану нашел момент, чтобы сфотографироваться с парой, гостями и даже пообщаться с некоторыми людьми. Его присутствие на вечеринке стало неожиданностью для всех. Поклонники актера подчеркивают, что Ривз был очень вежливым и милым со всеми.

За многолетнюю работу в Голливуде Киану Ривз получил большую популярность в шоу-бизе. Поклонники оценили актерское мастерство, а поклонницы восхищаются его необыкновенной красотой. Многие годы Ривз считался одним из самых красивых актеров. Он сыграл во многих громких постановках, но настоящую славу ему принесла роль Нео в фильме Матрица.

Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились второй раз через месяц.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11148777/Keanu-Reeves-leaves-British-couple-thrilled-crashes-wedding-reception.html
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