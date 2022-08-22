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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились второй раз за 30 дней. Почему они это сделали?

Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова поженились. Первая свадьба состоялась в Лас-Вегасе, а вторая в усадьбе за 9 миллионов долларов.

22 августа 2022, 19:31
Автор:

Slava Kot
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Пара имеет давние отношения, ведь еще в 2002 году они объявили о своей помолвке, но дело до свадьбы не дошло. Звездная пара распалась в 2004 году. Лопес утверждает, что частично такое решение было принято из-за давления со стороны СМИ и ее тяжелого графика.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились второй раз за 30 дней. Почему они это сделали?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на собственной свадьбе

Прошло 20 лет и актер сделал новое предложение Дженнифер Лопес в апреле этого года.

В субботу вечером в моем самом любимом месте на земле (в пенной ванне) мой прекрасный любимый встал на одно колено и сделал предложение, — сообщила певица в своем Instagram.

А всего через несколько месяцев они поженились в Лас-Вегасе. Церемония была тайной и о ней известно стало только спустя несколько дней после свадьбы. Все было сделано как в романтических комедиях, где влюбленная пара спонтанно женится на глазах у двойника Элвиса.

Первая свадьба прошла без участия СМИ, родственников и друзей. Поэтому звездная пара решила организовать новое пышное действо на 3 дня. На этот раз она прошла в собственном загородном доме Бена Аффлека, стоимостью в 9 миллионов долларов. На церемонии Дженнифер Лопес была в роскошном белом платье с фатой в 5 метров от Ralph Lauren. Все остальные гости также были одеты в белое.

На свадьбе было много близких им людей, кроме семьи, на церемонии также присутствовали: режиссер Кевин Смит, актеры Мэтт Дэймон, Рене Зеллвегер и ведущий Джимми Киммел.

В этот важный для жениха и невесты день не явилась первая жена актера – Дженнифер Гарнер, с которой у него трое детей. Она отсутствовала, поскольку снимала фильм в Техасе. Также свадьбу пропустил Кейси Аффлека, демонстративно проигнорировавшего свадьбу старшего брата. В субботу утром он пил кофе в Лос-Анджелесе, и когда репортер спросил, собирается ли он на вечеринку, он сказал, что у него есть "другие дела".

Ранее мы уже сообщали в "Комментариях", что Бен Аффлек удалил Дженнифер Лопес из Instagram.



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Источник: https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/a40636562/jennifer-lopez-ben-affleck-wedding-las-vegas/
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