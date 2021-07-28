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Ким Кардашьян показала, как выглядела 20 лет назад в бикини (ФОТО)

Натуральная внешность звезды удивила ее фанатов

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева

Голливудская звезда Ким Кардашьян снова шокировала своих фанатов. Популярная модель опубликовала свое фото 20-летней давности на своей странице в Instagram.

Ким Кардашьян показала, как выглядела 20 лет назад в бикини (ФОТО)

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)

Бывшая жена Канье Уэста на фото позирует в бикини в бассейне. Тогда еще юная Ким не делала себе пластических операций, и не злоупотребляла фотошопом.

Стоит отметить, что такое "честное" архивное фото буквально разорвало сеть.

Известно, что 40-летняя звезда очень сильно изменила свою внешность, сделав немало пластических операций. А на старом снимке она  выглядит очень естественно.

Пользователи социальной сети внимательно рассмотрели фотографию и отметили, что еще тогда звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" имела роскошное тело, грудь и обожала откровенное бикини.

В комментариях фанаты написали, что увидев фотографию, были поражены внешностью модели, ее красивыми чертами лица, фигурой и самоуверенностью. Многие поклонники Ким убеждены, что в юности она была дерзкой девчонкой.

Ким Кардашьян показала, как выглядела 20 лет назад в бикини (ФОТО) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Ким Кардашьян примерила боди от украинского бренда. 40-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян отправилась на отдых в Рим и выбрала для прогулки по городу боди телесного цвета от украинского бренда Bevza.

Фотографии с прогулки звезда реалити-шоу опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, подписав: "When in Rome ...". Ким Кардашьян похвасталась безупречным образом, состоящему из сексуального боди телесного цвета, принадлежащего украинскому бренду Bevza, а также коротких синих шорт. Свой look голливудская знаменитость дополнила летними тапочками серебристого цвета, солнцезащитными очками и подвеской на шее.


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Источник: https://www.instagram.com/kimkardashian/
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