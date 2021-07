Ким Кардашьян показала, как выглядела 20 лет назад в бикини (ФОТО)

Голливудская звезда Ким Кардашьян снова шокировала своих фанатов. Популярная модель опубликовала свое фото 20-летней давности на своей странице в Instagram.

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)

Бывшая жена Канье Уэста на фото позирует в бикини в бассейне. Тогда еще юная Ким не делала себе пластических операций, и не злоупотребляла фотошопом.

Стоит отметить, что такое "честное" архивное фото буквально разорвало сеть.

Известно, что 40-летняя звезда очень сильно изменила свою внешность, сделав немало пластических операций. А на старом снимке она выглядит очень естественно.

Пользователи социальной сети внимательно рассмотрели фотографию и отметили, что еще тогда звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" имела роскошное тело, грудь и обожала откровенное бикини.

В комментариях фанаты написали, что увидев фотографию, были поражены внешностью модели, ее красивыми чертами лица, фигурой и самоуверенностью. Многие поклонники Ким убеждены, что в юности она была дерзкой девчонкой.





