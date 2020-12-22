Ким Кардашьян раздаст полмиллиона долларов своим подписчикам

Всемирно известная звезда Ким Кардашьян накануне Нового года решила заняться благотворительностью и финансово помочь своим фанатам. Знаменитость опубликовала твит, в котором обещает раздать по 500 долларов тысячи людей, которые в этом действительно нуждаются.

Ким Кардашьян дарит по 500 долларов своим подписчикам. Фото: РБК

"Привет дорогие! Это лучшее время года. Я знаю, что к 2020 год был действительно тяжелым, и людям приходится бороться изо всех сил, беспокоясь о том, как платить за квартиру, на какие деньги купить еду или подарок под елку детям. Я хочу распространить любовь, отправив по 500 долларов 1000 подписчиков", — говорится в посте Ким.

Чтобы получить средства надо просто распространить ее пост, указать хэштег #KKWHoliday и дать номер своего онлайн-кошелька.

Тысячи поклонников начали заранее говорить спасибо звезде и рассказывать о своих проблемах. Оказалось, что этот год действительно стал тяжелым для многих людей. Кто-то не имеет денег на обучение и обеспечение детей. Другие не знают на что купить себе одежду, Некоторые женщины забеременели и не понимают как справляться в дальнейшем.





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