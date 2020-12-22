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Ким Кардашьян раздаст полмиллиона долларов своим подписчикам

Знаменитость решила подарить деньги тем, кому они действительно нужны

сегодня, 16:20
Автор:

Кириєнко Анна

Всемирно известная звезда Ким Кардашьян накануне Нового года решила заняться благотворительностью и финансово помочь своим фанатам. Знаменитость опубликовала твит, в котором обещает раздать по 500 долларов тысячи людей, которые в этом действительно нуждаются.

Ким Кардашьян раздаст полмиллиона долларов своим подписчикам

Ким Кардашьян дарит по 500 долларов своим подписчикам. Фото: РБК

"Привет дорогие! Это лучшее время года. Я знаю, что к 2020 год был действительно тяжелым, и людям приходится бороться изо всех сил, беспокоясь о том, как платить за квартиру, на какие деньги купить еду или подарок под елку детям. Я хочу распространить любовь, отправив по 500 долларов 1000 подписчиков", — говорится в посте Ким.

Чтобы получить средства надо просто распространить ее пост, указать хэштег #KKWHoliday и дать номер своего онлайн-кошелька.

Тысячи поклонников начали заранее говорить спасибо звезде и рассказывать о своих проблемах. Оказалось, что этот год действительно стал тяжелым для многих людей. Кто-то не имеет денег на обучение и обеспечение детей. Другие не знают на что купить себе одежду, Некоторые женщины забеременели и не понимают как справляться в дальнейшем.

Ким Кардашьян раздаст полмиллиона долларов своим подписчикам - фото 2

Напоминаем, что Том Круз закрутил роман с младшей на 20 лет актрисой Хейли Этвелл. Актер познакомился во время съемок новой части "Миссии невыполнимой". Говорят, что между ними сразу пробежала искра. Они начали общаться буквально с первого дня, плюс ко всему, им на руку сыграл карантин, ведь знаменитости за это время стали почти неразлучны.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что популярной украинской звезде Оле Поляковой пришлось экономить в связи с карантином. В первую очередь знаменитость начала отказывать себе в покупке брендовой одежды и обуви. По словам Поляковой, сейчас эти вещи оказались ненужными.



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Источник: https://twitter.com/KimKardashian/status/1341081065289641985
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