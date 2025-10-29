Кира Найтли запретила дочери смотреть "Золушку" и "Русалочку": в чем причина

Голливудская актриса Кира Найтли, известная по ролям в фильмах "Пираты Карибского моря" и "Гордость и предубеждения", рассказала, что не позволяет своей дочери смотреть некоторые классические мультфильмы Disney. По словам Найтли, причина в посланиях, которые они передают девушкам.

Кира Найтли. Фото из открытых источников

Во время своего выступления на шоу Эллен Дедженерес Кира Найтли призналась, что не позволяет дочери Эдди смотреть "Золушку". По словам актрисы, главная героиня мультфильма "ждет, пока ее спасет богатый мужчина", что, по ее мнению, является неправильным примером для девушек.

"Золушку запретили, потому что она ждет, пока ее спасет парень-богатый. Не надо, спасай себя сама", — сказала Найтли.

Зрители в студии поддержали слова актрисы аплодисментами.

Еще один мультфильм, попавший под запрет от актрисы — это "Русалочка". Хотя Найтли призналась, что очень любит эту историю, она считает, что пример главной героини тоже сомнительный.

"Песни отличные, но нельзя отказываться от своего голоса ради мужчины", — пояснила актриса.

Кира Найтли отметила, что для нее важно, чтобы ее дети росли с ощущением своей силы и независимости. Актриса воспитывает двух дочерей от музыканта Джеймса Райтона. Эди родилась в 2015 году, а Делила 2019 года рождения.

"Русалочка" — полнометражный анимационный фильм Disney 1989 года. Сюжет рассказывает о юной принцессе-русалке Ариэле, заключающей рискованное соглашение с морской ведьмой Урсулой, обменяв свой волшебный голос на человеческие ноги, чтобы завоевать сердце принца Эрика.

"Золушка" – классический анимационный фильм Disney 1950 года. Золушка благодаря помощи Феи-крестной получает возможность попасть на королевский бал, где знакомится с принцем.

