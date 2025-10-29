Кіра Найтлі заборонила доньці дивитися "Попелюшку" і "Русалоньку": у чому причина

Голлівудська акторка Кіра Найтлі, відома за ролями у фільмах "Пірати Карибського моря" та "Гордість і упередження", розповіла, що не дозволяє своїй доньці дивитися деякі класичні мультфільми Disney. За словами Найтлі, причина у посланнях, які вони передають дівчатам.

Кіра Найтлі. Фото з відкритих джерел

Під час свого виступу на шоу Еллен Дедженерес Кіра Найтлі зізналася, що не дозволяє доньці Еді дивитися "Попелюшку". За словами акторки, головна героїня мультфільму "чекає, поки її врятує багатий чоловік", що, на її думку, є неправильним прикладом для дівчат.

"Попелюшку заборонили, бо вона чекає, поки її врятує хлопець-багатій. Не треба, рятуй себе сама", — сказала Найтлі.

Глядачі у студії підтримали слова акторки оплесками.

Ще один мультфільм, який потрапив під заборону від акторки — це "Русалонька". Хоча Найтлі зізналася, що дуже любить цю історію, вона вважає, що приклад головної героїні також сумнівний.

"Пісні чудові, але не можна відмовлятися від свого голосу заради чоловіка", — пояснила акторка.

Кіра Найтлі зазначила, що для неї важливо, аби її діти росли з відчуттям власної сили та незалежності. Акторка виховує двох доньок від музиканта Джеймса Райтона. Еді народилася у 2015 році, а Деліла 2019 року народження.

"Русалонька" — повнометражний анімаційний фільм Disney 1989 року. Сюжет розповідає про юну принцесу-русалку Аріель, яка укладає ризиковану угоду з морською відьмою Урсулою, обмінявши свій чарівний голос на людські ноги, щоб завоювати серце принца Еріка.

"Попелюшка" — класичний анімаційний фільм Disney 1950 року. Попелюшка завдяки допомозі Феї-хрещеної отримує можливість потрапити на королівський бал, де знайомиться з принцом.

