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Главная Новости Звезды персона Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины: подробности
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Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины: подробности

Причины решения не указываются

сегодня, 17:30
Автор:

Елизавета Черных

Популярный российский певец Филлип Киркоров, которого накануне признали лицом, представляющим угрозу национальной безопасности страны, был исключен из "черного списка". Об этом пишет информационное агентство "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу МКИП. 

Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины: подробности

Филипп Киркоров - фото из открытых источников

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка", — сказано в сообщении. 

Ведомство также отмечает, что причины, как включения исполнителя в "черный список", так и исключения из него, не указываются. 

Напомним, что певец Филипп Киркоров отреагировал на решение Минкульта Украины внести его в так называемый "черный список" Минкульта Украины. Исполнитель обратился к поклонникам через Instagram и эмоционально прокомментировал такое решение.  Исполнитель посчитал, что внесение народного артиста в "черный список" является настоящим абсурдом, а подобные действия со стороны чиновников помогают ему становиться более популярным. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский по законодательству не может лишить популярного исполнителя Филиппа Киркорова звания народного артиста нашей страны. Такие полномочия есть только у того государственного главы, который его присвоил. Известный продюсер Владимир Бебешко отметил, что соответствующее звание дал Киркорову третий украинский президент Виктор Ющенко. 



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Источник: https://www.unian.net/society/kirkorova-bez-obyasneniy-isklyuchili-iz-spiska-lic-ugrozhayushchih-nacbezopasnosti-ukrainy-novosti-ukrainy-11465212.html
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