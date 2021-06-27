Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины: подробности

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Елизавета Черных
Популярный российский певец Филлип Киркоров, которого накануне признали лицом, представляющим угрозу национальной безопасности страны, был исключен из "черного списка". Об этом пишет информационное агентство "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу МКИП.
Филипп Киркоров - фото из открытых источников
Ведомство также отмечает, что причины, как включения исполнителя в "черный список", так и исключения из него, не указываются.
Напомним, что певец Филипп Киркоров отреагировал на решение Минкульта Украины внести его в так называемый "черный список" Минкульта Украины. Исполнитель обратился к поклонникам через Instagram и эмоционально прокомментировал такое решение. Исполнитель посчитал, что внесение народного артиста в "черный список" является настоящим абсурдом, а подобные действия со стороны чиновников помогают ему становиться более популярным.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский по законодательству не может лишить популярного исполнителя Филиппа Киркорова звания народного артиста нашей страны. Такие полномочия есть только у того государственного главы, который его присвоил. Известный продюсер Владимир Бебешко отметил, что соответствующее звание дал Киркорову третий украинский президент Виктор Ющенко.
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