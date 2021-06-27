Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины: подробности

Популярный российский певец Филлип Киркоров, которого накануне признали лицом, представляющим угрозу национальной безопасности страны, был исключен из "черного списка". Об этом пишет информационное агентство "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу МКИП.

Филипп Киркоров - фото из открытых источников

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка", — сказано в сообщении.

Ведомство также отмечает, что причины, как включения исполнителя в "черный список", так и исключения из него, не указываются.

Напомним, что певец Филипп Киркоров отреагировал на решение Минкульта Украины внести его в так называемый "черный список" Минкульта Украины. Исполнитель обратился к поклонникам через Instagram и эмоционально прокомментировал такое решение. Исполнитель посчитал, что внесение народного артиста в "черный список" является настоящим абсурдом, а подобные действия со стороны чиновников помогают ему становиться более популярным.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский по законодательству не может лишить популярного исполнителя Филиппа Киркорова звания народного артиста нашей страны. Такие полномочия есть только у того государственного главы, который его присвоил. Известный продюсер Владимир Бебешко отметил, что соответствующее звание дал Киркорову третий украинский президент Виктор Ющенко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!