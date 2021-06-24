"Тем, что произошло, - надо гордиться": Киркоров отреагировал на внесение в "черный список" Минкульта

Филипп Киркоров - фото из открытых источников

Популярный исполнитель Филипп Киркоров отреагировал на решение Минкульта Украины внести его в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. Певец записал видеообращение на своей странице в Instagram, эмоционально прокомментировав случившееся.

Филипп Киркоров заявил, что внесение народного артиста в "черный список" звучит абсурдно, а подобные действия со стороны чиновников помогают ему становиться более популярным.

"Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное, такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее", — сказал певец.

Киркоров также считает, что произошедшим стоит гордиться. При этом артист добавил, что это не он попал в "черный список", а "Россия, ненависть к которой захлестывает".





Напомним, что короля эпатажа и российской эстрады Филиппа Киркорова Украина внесли в список лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности страны. Приказ о внесении Киркорова в "черный список" выдали 22 июня.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский по законодательству не может лишить популярного исполнителя Филиппа Киркорова звания народного артиста нашей страны. Такие полномочия есть только у того государственного главы, который его присвоил. Об этом рассказал известный продюсер Владимир Бебешко.

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