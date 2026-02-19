Клаудия Шиффер была иконой 90-х: как известная модель выглядит сегодня в свои 55 лет (ФОТО)

Клаудия Шиффер. Фото: Ellen von Unwerth 1989/flickr

Одна из известнейших супермоделей 1990-х, Клаудия Шиффер в свои 55 лет снова привлекает внимание публики. Если ее образ раньше ассоциировался с глянцем, роскошью и драматическим макияжем, то сегодня модель демонстрирует другую эстетику — спокойную, теплую и максимально естественную.

Клаудия Шиффер недавно опубликовала свои фотографии в Instagram. На этих снимках Шиффер появляется без яркого макияжа, с распущенными светлыми волосами и в уютных интерьерах. Ее стиль стал более сдержанным, но не менее выразительным. Под фотографиями супермодели ее называют "вечно красивой" и примером гармоничного взросления.

Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в Германии. Она стала символом эпохи супермоделей на уровне с Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и другими. За карьеру Клаудия Шиффер появилась на обложках почти 900 журналов и входила в списки самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes. В 1995 году ее назвали самой красивой женщиной мира по версии Paris Match. Кроме моделинга Шиффер также сыграла роль в фильме "Реальная любовь".

Личная жизнь модели не менее известна. После помолвки с иллюзионистом Дэвидом Копперфилдом она вышла замуж за режиссера Мэтью Вон в 2002 году. Супруги воспитывают троих детей.

