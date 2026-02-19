Клаудія Шиффер була іконою 90-х: як відома модель виглядає сьогодні у свої 55 років (ФОТО)

Клаудія Шиффер. Фото: Ellen von Unwerth 1989 / flickr

Одна з найвідоміших супермоделей 1990-х, Клаудія Шиффер у свої 55 років знову привертає увагу публіки. Якщо колись її образ раніше асоціювався з глянцем, розкішшю та драматичним макіяжем, то сьогодні модель демонструє іншу естетику — спокійну, теплу й максимально природну.

Клаудія Шиффер нещодавно опублікувала свої фотографії в Instagram. На цих знімках Шиффер з’являється без яскравого мейкапу, з розпущеним світлим волоссям і в затишних інтер’єрах. Її стиль став стриманішим, але не менш виразним. Під фотографіями супермоделі її називають "вічно красивою" та прикладом гармонійного дорослішання.

Клаудія Шиффер народилася 25 серпня 1970 року в Німеччині. Вона стала символом епохи супермоделей на рівні з Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл та іншими. За кар’єру Клаудія Шиффер з’явилася на обкладинках майже 900 журналів і входила до списків найвисокооплачуваніших моделей світу за версією Forbes. У 1995 році її назвали найкрасивішою жінкою світу за версією Paris Match. Крім моделінгу Шиффер також зіграла роль у фільмі "Реальне кохання".

Особисте життя моделі не менш відоме. Після заручин із ілюзіоністом Девід Копперфілд вона вийшла заміж за режисера Метью Вон у 2002 році. Подружжя виховує трьох дітей.

