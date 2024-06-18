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Клопотенко рассказал о своих маниакальных фантазиях по отношению к девушкам

Шеф-повар Евгений Клопотенко заявил о своей страсти к маньякам и желанию кормить девушку в клетке.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Известный украинский повар Евгений Клопотенко не скрывает свои фантазии и заявил, что восхищается вещами на грани психопатических расстройств. Одной из них повар поделился в интервью "Факты ICTV".

Клопотенко рассказал о своих маниакальных фантазиях по отношению к девушкам

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото из открытых источников

Евгений Клопотенко рассказал, что с детства увлекался маньяками и психопатами. По словам шеф-повара, одна из его любимых книг — это роман Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы", рассказывающий о маньяке, который убивает людей и готовит из них духи.

Кроме того, Клопотенко признался, что его последней прочитанной книгой стал роман "Коллекционер" Джона Фаулза. В книге рассказывается о серийном убийце, который коллекционирует людей.

Шеф-повар сказал, что ему интересны подобные эксперименты и поделился одной из своих фантазий. По словам Клопотенко, он "искренне хочет" похитить девушку, держать ее в клетке и наблюдать за ней.

"Я бы взял какую-нибудь девушку, украл ее и посадил в клетку. Кормил ее, смотрел бы, как она ведет себя – это мечта. Просто это социально-недопустимо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу. Это правда", — сказал Клопотенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Клопотенко объяснил, почему не присоединился к ВСУ и не воюет на войне. По его словам, он принесет "больше пользы" в тылу, где занимается "гастродипломатией" и рассказывает о войне в Украине на международной арене.

Также "Комментарии" писали, что Клопотенко назвал следующее блюдо после борща, которое может оказаться в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По его словам – это украинские сырники.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wxZCSE1rOjY&t=6s&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
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