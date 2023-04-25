Клопотенко выразил лично Сумской свою позицию о ее дочери в Москве



















Известный популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко является ведущим кулинарного ток-шоу "Пекельні борошна". Во время шоу повар готовит блюда и с приглашенными говорит по важным темам. Недавно здесь побывала известная актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская.

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

В это время часто вспоминают скандальную историю со старшей дочерью актрисы Тоней Паперной, проживающей в России и молчащей о военном вторжении в родную страну. Об этом часто пишут украинские СМИ. Сумская все это время защищает от нападок себя и свою семью по причине молчаливой позиции дочери.

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Клопотенко тоже упомянул эту щекотливую проблему. Но обнаружил к госте невероятный такт. Он заявил, что подобная семейная ситуация близка для многих, но, по его мнению, звездным личностям нужно это не умалчивать.

"У тебя дочь сейчас не в Украине. Знаю, что очень тяжело, потому что у многих людей такая ситуация тоже сложилась и они часто боятся об этом говорить. И такие люди, как мы с тобой — мы должны показывать своим примером, что даже когда тяжело , мы можем дать какие-то советы", — сказал Клопотенко Ольге Сумской.

Гостя ответила, что ей пишут ужасные вещи, но многие граждане в условиях ужасной войны имеют человечность.

"Страшная война нас сегодня разъединила. Об этом трудно говорить. Конечно, я получаю огромное количество хейта на этот счет. Но, поверьте, я получаю и слова поддержки от людей и матерей, которые в такой же ситуации, как и я", – ответила звездная гостья. Клопотенко ответил, что поддержит Ольгу Сумскую в ее проблеме.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что старшая дочь Сумской показала свою позицию относительно войны в Украине. Старшая дочь известной актрисы Ольги Сумской уже много времени живет и работает в РФ. 24 февраля 2022 года она приняла решение остаться в стране-агрессорке, за что ее маме не раз перепадало от пользователей в соцсетях, пишущих негативные комментарии.