Кобзон не скрывал своей ненависти к Украине: озвучена крайне странная причина

Иво Бобул поделился своим видением причин, почему Иосиф Кобзон, советский и российский певец родом из Донбасса, в финале жизни занял радикально антиукраинскую позицию.

Фото: из открытых источников

В интервью журналисту Славе Демину народный артист Украины вспомнил личное знакомство с Кобзоном. Отвечая на вопрос о мотивах его пророссийской позиции, Бобул подчеркнул, что ключевую роль предположительно сыграл бизнес.

"У него был аптечный бизнес, сын занимался делами… В России все очень запутано. Думаю, все это было связано с финансовыми вопросами, и выбор у него, скорее всего, не оставался", — пояснил Бобул.

После 2014 года Кобзон полностью поддержал политику Кремля по отношению к Украине. Он публично одобрял аннексию Крыма, называя полуостров "исконно русской территорией" и заявлял, что "присоединение" произошло якобы без жертв и насилия.

Кобзон активно защищал позиции российских властей, критикуя украинских политиков за якобы "измену" русскоязычных граждан. События революции Достоинства он открыто называл "государственным переворотом".

В 2014-2015 годах артист неоднократно посещал временно оккупированные районы Донбасса, выступал в Донецке и Луганске, демонстрируя свою поддержку боевикам так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Из-за такой деятельности Украина ввела против него персональные санкции, запретила въезд на территорию страны и лишила его государственных знаков отличий и званий в ряде городов. Впоследствии Кобзон попал под санкции и со стороны ЕС и других государств, осудивших его действия.

