Продюсер Полякової розгромив нацвідбір на Євробачення і згадав про "гріхи" Джамали

Конфлікт навколо участі Олі Полякової у національному відборі на "Євробачення-2026" загострюється. Після того як "Суспільне" офіційно відповіло співачці, що змінювати правила конкурсу не будуть, її продюсер Михайло Ясинський емоційно відреагував у соцмережах.

Фото: скріншот

На його думку, суспільний мовник уникнув відкритої розмови щодо перегляду норм відбору, які, як вважає Ясинський, давно втратили актуальність. Він натякнув, що проблема полягає не лише в самих правилах, а й у тому, що їхнє обговорення може поставити під сумнів дії окремих членів журі та навіть минулих переможців. У цьому контексті продюсер згадав Джамалу, яка цьогоріч долучилася до організації нацвідбору.

Ясинський опублікував архівне фото співачки разом із Костянтином Меладзе, додавши, що Джамала виступала в Росії ще у грудні 2014 року, що, за нинішніми правилами, мало б автоматично позбавити її права брати участь у конкурсі. Цей жест розцінили як публічний докір та вказівку на вибіркове застосування норм.

Колишній PR-менеджер Джамали Денис Козловський свого часу підтверджував, що у 2014 році артистка двічі виступала на території РФ — у Москві та Сочі. Він зазначав, що тоді команда мала внутрішні суперечки щодо того, чи скасовувати концерти на тлі загострення ситуації в Україні, але врешті-решт вирішила виконати зобов’язання перед організаторами.

У своїй заяві Ясинський також піддав критиці саму комунікацію "Суспільного", яке, за його словами, "перейняло на себе майже функції державного органу", нехтуючи принципами підзвітності. Продюсер вважає, що чинна норма про заборону участі артистів, які виступали в Росії чи Білорусі після певної дати, є не мистецьким критерієм, а радше "поведінковим фільтром", що може бути розцінено як дискримінація.

На завершення Ясинський заявив, що "Суспільне" могло б уникнути скандалу, просто не згадуючи ім’я Полякової серед оприлюднених заявок.

