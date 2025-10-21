Кобзон не приховував своєї ненависті до України: озвучено вкрай дивну причину

Іво Бобул поділився своїм баченням причин, чому Йосип Кобзон, радянський та російський співак родом із Донеччини, у фіналі життя зайняв радикально антиукраїнську позицію.

В інтерв’ю журналісту Славі Дьоміну народний артист України згадав особисте знайомство з Кобзоном. Відповідаючи на запитання про мотиви його проросійської позиції, Бобул наголосив, що ключову роль, імовірно, відіграв бізнес.

"У нього був аптечний бізнес, син займався справами… У Росії все дуже заплутано. Думаю, все це було пов’язано з фінансовими питаннями, і вибору в нього, скоріше за все, не залишалося", — пояснив Бобул.

Після 2014 року Кобзон повністю підтримав політику Кремля щодо України. Він публічно схвалював анексію Криму, називаючи півострів "споконвічно російською територією" та заявляв, що "приєднання" відбулося нібито без жертв і насильства.

Кобзон активно захищав позиції російської влади, критикуючи українських політиків за нібито "зраду" російськомовних громадян. Події Революції Гідності він відкрито називав "державним переворотом".

У 2014–2015 роках артист неодноразово відвідував тимчасово окуповані райони Донбасу, виступав у Донецьку та Луганську, демонструючи свою підтримку бойовикам так званих "ДНР" і "ЛНР".

Через таку діяльність Україна ввела проти нього персональні санкції, заборонила в’їзд на територію країни та позбавила його державних відзнак і звань у низці міст. Згодом Кобзон потрапив під санкції і з боку ЄС та інших держав, які засудили його дії.

Як вже писали "Коментарі", конфлікт навколо участі Олі Полякової у національному відборі на "Євробачення-2026" загострюється. Після того як "Суспільне" офіційно відповіло співачці, що змінювати правила конкурсу не будуть, її продюсер Михайло Ясинський емоційно відреагував у соцмережах.