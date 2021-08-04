Кого Forbes назвал самой богатой певицей мира

33-летняя популярная исполнительница Рианна, согласно данным американского Forbes, официально стала долларовым миллиардером и получила статус самой богатой певицы в мире.

Рианна (фото из открытых источников)

Издание сообщает, что состояние артисты на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов. Но только заработать такую сумму исполнительницы хита "Umbrella" помогла не концертная деятельность. Рианна помимо музыки активно развивается собственный бизнес — косметический бренд Fenty Beauty и бренд белья Savage x Fenty, одна половина акций которого принадлежит ей, а вторая — французскому конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy.

Благодаря своим доходам, барбадосская исполнительница стала самой богатой певицей в мире и заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин. Пока Рианна уступает только знаменитой ведущей Опре Уинфри, состояние которой оценивают в 2,7 миллиарда долларов.

К слову, свой бренд Fenty Beauty артистка создала четыре года назад, и он является абсолютно инклюзивным: компания выпускает самые разнообразные оттенки продукции для покупателей. А бренд нижнего белья Savage x Fenty певица запустила в 2018 году, и часто является лицом своих новых коллекций.

Напомним, что эффектная американская певица и дизайнер Рианна решила поддержать ЛГБТ-сообщество пикантными снимками. Звезда опубликовала серию фото в нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная певица Рианна вместе с Аминой Муадди - дизайнером обуви румунско-иорданского происхождения создали капсульную коллекцию из четырех различных пар обуви.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!