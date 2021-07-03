Рианна завела Сеть сексуальными кадрами в радужной белье

Эффектная американская певица и дизайнер Рианна решила поддержать ЛГБТ-сообщество пикантными снимками. Звезда опубликовала серию фото в нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty. Так, 33-летняя Рианна позировала на кровати в черной футболке, полупрозрачных трусиках с радужным принтом и чулках с радужной резинкой. Образ дополнили многочисленные бусы и браслеты. Жаркие кадры артистка показала на своей странице в Instagram.

Рианна (фото из открытых источников)





Позже она опубликовала фото, на которых предстала в комплекте откровенного "радужного" белья на фоне пальм, соблазнительно приспустив черные шорты.

А еще певица сообщила, что некоммерческий фонд Клары Лайонел — организация, которая финансирует глобальные образовательные инициативы и экстренное реагирование на стихийные бедствия, поддержит пять организаций ЛГБТК+ в месяц гордости.









Напомним, похоже, личная жизнь популярной исполнительницы Рианны наладилась, и она счастлива в новых отношениях. Американский рэпер A$AP Rocky официально подтвердил, что они вместе и назвал ее "той самой". 32-летний артист в своем новом интервью признался, что недавно их отношения с Рианной перестали быть просто дружескими, а переросли в романтические. A$AP Rocky сказал, что ему нравится быть в отношениях, когда кто-то о тебе заботиться и хочет быть рядом. Он отметил, что Рианна "та самая". "Гораздо лучше, когда у тебя есть единственная. Она стоит, наверное, миллион других", — отметил рэпер A$AP Rocky. Также исполнитель заговорил об отцовстве, он отметил, что хотел бы уже ощутить себя в роли отца и считает, что хорошо бы с ней справлялся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!