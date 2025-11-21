Коммунальные счета звезд: Камалия рассказала, во сколько обходится содержание ее дома

Украинская певица Камалия поделилась, сколько она тратит на коммунальные услуги. По ее словам, даже после того, как семья сознательно снизила потребление и отказалась от части энергоемких привычек, содержание частного дома все равно стоит минимум "десятку"... тысяч долларов ежемесячно, сообщает "1 минута".

Сколько тратит Камалия на коммуналку ежемесячно – такую сумму рядовому украинцу зарабатывать несколько лет

Артистка пояснила, что значительную часть расходов формирует отопление и электроэнергия, ведь речь идет о большом частном имении с несколькими этажами, собственной территорией и системами, нуждающимися в постоянной поддержке. В то же время Камалия отмечает, что сейчас они пытаются жить экономнее, чем в довоенные годы, и сознательно сократили использование света, воды и газа.

Несмотря на это, коммунальные счета остаются немалыми, ведь площадь жилья и мощность оборудования напрямую влияют на конечную сумму. Певица добавляет, что не жалуется на расходы, но считает важным показывать реалии жизни знаменитостей без украшений, особенно сейчас, когда вопрос экономии стоит для всех украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что американский актер Билли Боб Торнтон впервые открыто объяснил, почему его громкий трехлетний брак с Анджелиной Джоли завершился разрывом. Их роман в начале 2000-х стал одним из самых обсуждаемых в Голливуде. 70-летний Билли Боб Торнтон в интервью Rolling Stone рассказал, что его брак с Анджелиной Джоли был "одним из лучших периодов жизни", а развод стал "единственным действительно цивилизованным". Торнтон объяснил, что, несмотря на разрыв, они с Джоли до сих пор поддерживают теплую дружескую связь. Что касается самого разрыва, то Торнтон назвал главной причиной краха отношений разные стили жизни. По его словам, Джоли вела "глобальную жизнь", тогда как он всегда был более закрытым и склонным к страху перед людными местами.



