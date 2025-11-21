Біллі Боб Торнтон вперше назвав справжню причину розриву шлюбу з Анджеліною Джолі

Американський актор Біллі Боб Торнтон вперше відкрито пояснив, чому його гучний трирічний шлюб з Анджеліною Джолі завершився розривом. Їхній роман на початку 2000-х став одним із найобговорюваніших у Голлівуді.

Анджеліною Джолі та Біллі Боб Торнтон

70-річний Біллі Боб Торнтон в інтерв’ю Rolling Stone розповів, що його шлюб з Анджеліною Джолі був "одним із найкращих періодів життя", а розлучення стало "єдиним справді цивілізованим". Торнтон пояснив, що попри розрив, вони з Джолі й досі підтримують теплий дружній зв’язок.

Щодо самого розриву, то Торнтон назвав головною причиною краху стосунків різні стилі життя. За його словами Джолі вела "глобальне життя", тоді як він завжди був більш закритим та схильним до страху перед людними місцями.

"Вона дотримується глобального способу життя, а мій є агорафобним. Отже, це справді… це єдина причина, чому ми, мабуть, більше не разом, можливо, через інший життєвий шлях, який ми хотіли обрати", — пояснив Торнтон.

У той період актор перебував на піку кар’єри після отримання "Оскара" за фільм "Вигострене лезо" 1996 року. А Анджеліна Джолі лише починала ставати світовою зіркою, що посилювало увагу ЗМІ до обох акторів та перетворило їх на головну пару Голлівуду.

"Це було досить дивно. Коли ми познайомилися, я був більш відомим. Ми нікуди не могли піти. Тобто, ми могли, і, звісно, у нас були моменти, коли ми говорили речі, які перетворювалися на короткі фрази чи щось таке", — сказав актор.

Торнтон був одружений шість разів. У нього четверо дітей від трьох жінок.

