Композитор, являвшийся лучшим другом Пугачевой, заявил, что в его жизни теперь нет Примадонны

Известный поэт из России Илья Резник, написавший для Пугачевой 71 песню и считавшийся одним из лучших ее друзей, рассказал о совместной творческой деятельности со звездной певицей. В день своего юбилея художник раздавал интервью российским СМИ и сообщил, что сейчас в его жизненных буднях нет Аллы Пугачевой.

Илья Резник и Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как рассказал Резник, теперь ему гораздо сложнее жить. Поэт теперь не получает авторских отчислений от звездных исполнителей Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других певцов, не выступающих в России после 24 февраля 2022 года. Однако он все равно говорит, что в России не заметили "потери" Примадонны.

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Рассказывая о собственной юбилейной концертной программе, Резник сказал, что на празднике не будет Пугачевой. Он сравнивает это с тем, что и раньше Пугачева и ее экс-супруг Филипп Киркоров не всегда выступали на его праздничных вечерах.

"На одном юбилее на афише было Киркорова крупно, красными буквами обозначено. Но он не пришел по разным причинам. И – отряд не заметил потери бойца. Никто не крикнул: "Давай Филиппа!". А на одном из юбилеев Алла не пришла, поэтому что у нее впереди был свой концерт, она не хотела светить наши новые песни. И снова отряд не заметил потери бойца. И никто не крикнул: "Давай Пугачеву! Алла! "Никто, ни один человек", — вспомнил Резник.

Но после этого всего юбиляр произнес другие слова, противоречащие его предыдущим изречениям о "незаметной потере" Примадонны. Резник все-таки признает, что он скучает по Пугачевой.

"Да, мне грустно, что Аллы нет... Все-таки 71 песню я для нее написал в свое время, и это кусок моей жизни", — проговорился юбиляр.

Еще поэт выразил свое мнение обо всех российских звездных исполнителях, уехавших за границу и выступающих против полномасштабного военного вторжения РФ.

"Вот у меня все выехавшие вызывают сожаление. Потому что я знаю, что за границей они долго не продержатся. Первые концерты для наших эмигрантов пройдут, а потом острота их поступков пропадает, нивелируется, интерес к ним угасает. И у них жизнь будет очень грустной. Поэтому, я бы посоветовал возвращаться на родину, где их любили. И, может быть, люди все простят и начнут снова их уважать", — подытожил юбиляр.

Кстати, это российский поэт, которому в 2013 году Янукович дал звание народного артиста Украины. Резник отказался от него летом прошлого года. Резник сказал, что ему не нужна награда от "такой Украины".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Соловьев с истерикой набросился на Пугачеву из-за ее возвращения в Россию.