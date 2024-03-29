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Копия мамы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске (ФОТО)

Платон Шепелев разбивает сердца поклонникам певицы своим фотографическим сходством.

сегодня, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Платон Шепелев, сын Жанны Фриске , имел чуть больше двух лет, когда его звездная мама умерла от неоперабельной опухоли головного мозга. О своем диагнозе певица узнала через несколько месяцев после рождения первого и единственного малыша.

Копия мамы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске (ФОТО)

Жанна Фриске (фото из открытых источников)

Все заботы о сыне после смерти мамы полностью перенял его отец – белорусский телеведущий и фактический муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Когда прошло два года после смерти звезды, он вступил в отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Теперь эта пара воспитывает троих детей — сына Шепелева и Фриске Платона, дочь Тулуповой от предыдущих отношений Ладу, и появившегося на свет в 2021 году общего сына Тихона. Все трое стали героями передачи, которую ведет Дмитрий Шепелев, передают российские СМИ .

Пока Платон был маленьким, отец как мог оберегал его от повышенного интереса журналистов. Теперь ему уже 10 лет, и он, как утверждают поклонники Жанны Фриске – точная копия своей звездной мамы. При этом он очень артистичен, и увлекается музыкой. Об успехах старшего сына Дмитрий Шепелев время от времени сообщает в социальных сетях.

Копия мамы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске (ФОТО) - фото 2


Копия мамы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске (ФОТО) - фото 3



Известно, что Жанна Фриске – российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что от тяжелой болезни скончалась известная актриса Энни Вершинг. Звезда скончалась утром 29 января. В повседневной жизни актриса мужественно боролась с раком, врачи обнаружили это опасное заболевание в Энне в 2020 году. Актриса ушла из жизни в возрасте 45 лет.



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Источник: https://www.starhit.ru/exclusive/mnogodetnyi-papa-shepelev-privel-na-programmu-synovei-platona-tikhona-i-padchericu-ladu-foto-5593583/
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