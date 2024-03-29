Копия мамы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске (ФОТО)

Платон Шепелев, сын Жанны Фриске , имел чуть больше двух лет, когда его звездная мама умерла от неоперабельной опухоли головного мозга. О своем диагнозе певица узнала через несколько месяцев после рождения первого и единственного малыша.

Жанна Фриске (фото из открытых источников)

Все заботы о сыне после смерти мамы полностью перенял его отец – белорусский телеведущий и фактический муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Когда прошло два года после смерти звезды, он вступил в отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Теперь эта пара воспитывает троих детей — сына Шепелева и Фриске Платона, дочь Тулуповой от предыдущих отношений Ладу, и появившегося на свет в 2021 году общего сына Тихона. Все трое стали героями передачи, которую ведет Дмитрий Шепелев, передают российские СМИ .

Пока Платон был маленьким, отец как мог оберегал его от повышенного интереса журналистов. Теперь ему уже 10 лет, и он, как утверждают поклонники Жанны Фриске – точная копия своей звездной мамы. При этом он очень артистичен, и увлекается музыкой. Об успехах старшего сына Дмитрий Шепелев время от времени сообщает в социальных сетях.





















Известно, что Жанна Фриске – российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).



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