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Королева цинично заявила, что скучает по родному Киеву

Королева вдруг вспомнила, что Киев – это ее родной город

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Российская знаменитость, родившаяся и выросшая в Киеве Наташа Королева, которая выбрала РФ, чтобы реализовать свою карьеру, отвечая на вопросы российских СМИ, вспомнила о своей настоящей родине. Сторонница путинской политики призналась, что часто вспоминает Киев, скучает по городу, но поехать туда уже не сможет. Потому что певица находится в списке санкций, потому что поддерживает кровавую кремлевскую политику. Еще одна причина, как сказала звезда, что в Киев и сама не хочет ехать.

Королева цинично заявила, что скучает по родному Киеву

Наташа Королева (фото из открытых источников)

"К сожалению, я давно уже не въездная в Киев, потому что давно меня закрыли, первую. Я представляла угрозу, наверное, своими хорошими добрыми песнями. Они не могли понять в какой статус артиста меня записывать – российская артистка или своя? Была  дилемма, но в итоге решили закрыть, причем жестко – на пять лет", – подчеркнула российская певица.


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Королева продолжила, что у нее возникает грусть по родному городу. Сейчас у артистки есть возможности поехать в Соединенные Штаты, где живет ее мама, но звездная дочь довольствуется лишь короткими визитами к своей маме — объясняет, что не чувствует себя, "как дома", возможно реальная причина, что россиян нигде не воспринимают с радостью.

"Приезжаю в гости с удовольствием, но на время. Дальше не могу, не мое", — сказала Наташа.

При этом еще одна причина, которая придерживает певицу в России, это ее муж Тарзан. Он недавно подчеркнул, что сам пошел бы на войну, чтобы уничтожать мирных украинцев, но свое обещание таки не выполнил — лишь снова возглавляет "диванные войска" — еще он обнародует в социальных сетях пропагандистские речевки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Королева сбежала из России и показала свой роскошный отдых.



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