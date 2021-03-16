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«Королева рок-н-рола» завершила карьеру и попрощалась с фанатами

Ее назвали «Королевой рок-н-ролла» за темперамент и артистизм

сегодня, 20:05
Автор:

Светлана Шкурупий

81-летняя легендарная певица, обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер завершила свою карьеру и уже успела попрощаться с фанатами. Знаменитость призналась, что остаток жизни хочет провести спокойно, без камер и повышенного к себе внимания.

«Королева рок-н-рола» завершила карьеру и попрощалась с фанатами

Тина Тернер / Фото: Global Look Press/imago stock&people

Легенда поп-музыки снялась в своем автобиографическом фильме, в котором и объявила, что покидает сцену. По словам Тины Тернер, она хочет оградиться от светской жизни из-за проблем со здоровьем. Она призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому она подвергалась в браке с первым мужем. Известно, что в 1962 году она вышла за музыканта Айка Тернера, который увлекался наркотиками, а это приводило к его неадекватному поведению. Тина рассказала, что регулярно терпела физические надругательства с его стороны и даже пыталась покончить с собой.

Но кроме этого, у певицы есть и другие проблемы со здоровьем. В 2013 она перенесла инсульт, но сумела восстановиться. А через 3 года у нее диагностировали рак кишечника. Легендарная певица для предотвращения развития недуга прибегла к гомеопатическим средствам, но это лишь ухудшило ситуацию. В результате она столкнулась с почечной недостаточностью, но в 2017 году исполнительнице сделали операцию и пересадили почку. Донором стал ее второй супруг, за которого она вышла замуж в 2013 году.

Известно, что Тину Тернер называют "Королевой рок-н-рола" за ее темперамент и артистизм. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему американская звезда Селена Гомес задумалась о завершении карьеры.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/14349228/tina-turner-farewell-fans-battles-ptsd-stroke-cancer/
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