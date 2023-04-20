Королева сбежала из России и показала свой роскошный отдых (ФОТО)

Звездная исполнительница из РФ Наташа Королева, ничего не говорящая о войне на родной земле, без предупреждения покинула Российскую Федерацию. Сейчас он находится на Мальдивах.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях опальная 49-летняя певица обнародовала фотографию, где позирует в купальнике.

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Звезда хвастается, как ей кажется, стройной фигурой и отмечает невероятное удобство бикини. Королева сняла себя на веранде курортного бунгало.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Королева публично показала свою позицию по войне в Украине и избрала Россию. Опальная певица, родившаяся в Украине, Наташа Королева долго не комментировала войну в Украине. Но теперь приняла решение поддержать агрессивный кремлевский режим и своего мужа Тарзана. Певица выступала на одном из концертов в РФ с артистами шоу-балета, одетыми в костюмы, как цвета российского флага. Танцоры выступали на сцене, одетые в белые футболки, синие брюки и красные сапоги. Жители РФ в выступлении российской певицы видели поддержку войны, продолжающейся в Украине и говорят, что Королева как символ их юности. Что бы сказали о таком мероприятии бывшей землячки украинцы — невыясненная, потому что комментарии в социальных сетях скрыты.

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Еще одна предательница Наташа Королева, родившаяся в Украине, однако живущая в РФ и ничего не говорящая о жестоком военном вторжении, испугала собственной внешностью. У исполнительницы из РФ "плывущее" лицо, и это ей не удается скрывать.

В социальных сетях обнародовано новое видео, где певица снята без фильтров. Опальная исполнительница не надеялась, что на видео будет выглядеть не так, как на собственных "отфотошопленных" фотографиях.