Королева впервые откровенно рассказала о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны в Украине

Российская знаменитость Наташа Королева, до сих пор не осудившая военное вторжение на свою родину, приняла решение высказаться о конфликтной ситуации между ее матерью и мужем Тарзаном, выступающей за продолжение войны в стране, где родилась его жена.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Как рассказала певица, в ее семье "все хорошо", серьезные конфликты и споры остались в прошлом, сообщают российские СМИ.

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"У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче", — говорит звезда.

Наташа Королева высказалась о полномасштабном военном вторжении, назвав его "непростым временем". К тому же певица придерживается мнения, что сейчас лучше развивать свое творчество и не принимать во внимание, как вокруг гибнут сотни мирных жителей.

"Вокруг — много горя, злобы, агрессии... в данный момент происходит трансформация всего миропорядка. Мы — артисты, и как никто другой должны нести с помощью нашего творчества добро и мир. Я этим и занимаюсь", — сказала опальная исполнительница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Королева цинично заявила, что скучает по родному Киеву. Российская знаменитость Наташа Королева, которая родилась и выросла в Киеве, однако выбрала РФ, чтобы реализовать свою карьеру, отвечая на вопросы российских СМИ, вспомнила свою настоящую родину. Сторонница путинской политики призналась, что часто вспоминает Киев, скучает по городу, но поехать туда уже не сможет. Сейчас певица находится в списке санкций, потому что поддерживает кровавую кремлевскую политику. Еще одна причина, как сказала звезда, что в Киев и сама не хочет уезжать.